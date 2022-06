SERIE A – Dazn aumenta la tariffa mensile: ecco quanto costerà vedere il prossimo campionato

Rimodulazione delle tariffe streaming per Dazn. Con una mail, spedita ai suoi abbonati nella mattinata di oggi, la società annuncia che, dal 2 agosto prossimo, la tariffa mensile passa da 19,99 euro a 29,99 euro.

Ci sarà la possibilità di registrare due dispositivi sull’app Dazn per guardare i contenuti in contemporanea, da entrambi i dispositivi, se sono connessi alla rete internet della propria abitazione. Si potrà, comunque, utilizzare Dazn in mobilità ma non mentre è utilizzato l’altro dispositivo registrato.

Si ricorda, inoltre, che l’account Dazn è personale e non va condiviso.

C’è anche la possibilità, dal mese di settembre, di passare al piano Dazn Plus, al costo di 39,99 euro al mese, che permetterà di registrare sino a sei dispositivi (con cui guardare gli eventi anche in contemporanea da due dei dispositivi registrati, anche se non connessi alla rete casalinga).

La notizia degli aumenti ha infiammato le polemiche contro la piattaforma streaming, sia per lo spropositato incremento del costo mensile, sia per il servizio offerto nella scorsa stagione, che ha provocato enormi lamentele da parte degli utenti per le continue interruzioni sul segnale.