SERIE A – Arrivi e partenze: tutti gli affari conclusi nella sessione invernale di mercato 2023/24

Arrivi e partenze della sessione invernale di calciomercato di Serie A 2023/24, squadra per squadra

ATALANTA

Acquisti: Hien (d, Verona), Diao (a, Verona)

Cessioni: Zortea (d, Frosinone)

—

BOLOGNA

Acquisti: Castro (a, Velez S.), Odgaard (A, Az Alkmaar), Ilic (d, Partizan), K. Karlsson (c, Halmstadt)

Cessioni: Bonifazi (d, Frosinone), Van Hooijdonk (a, Norwich), Okwonwko (a, Reggiana)

—

CAGLIARI

Acquisti: Mina (d, Fiorentina), Gaetano (c, Napoli)

Cessioni: Pereiro (c, Ternana), Desogus (a, Gubbio), Capradossi (d, svincolato), Contini (a, Francavilla)

—

EMPOLI

Acquisti: Zurkowski (c, Spezia), Goglichidze (d, Torpedo Kutalsi), Cerri (a, Como), Niang (a, Adama Demirspor)

Cessioni: Maldini (a, Monza), Ranocchia (c, Palermo), Baldanzi (a, Roma), Guarino (d, Modena), Donati (d, Arezzo)

—

FIORENTINA

Acquisti: Faraoni (c, Verona), Balbo (d, Famalicao), Belotti (a, Roma)

Cessioni: Pierozzi (d, Salernitana), Krastev (d, Feralpisalò), Brekalo (a, Hajduk), Dalle Mura (d, Ternana), Amatucci (c, Ternana)

—

FROSINONE

Acquisti: Ghedjemis (a, Rouen), Bonifazi (d, Bologna), Zortea (d, Atalanta), Seck (a, Torino), Valeri (d, Cremonese), Vural (Hammarby)

Cessioni: Lulic (C, Bari), Avella (p, Brescia)

—

GENOA

Acquisti: Spence (d, Tottenham), Bohinen (c, Salernitana), Cittadini (d, Monza), Stolz (p, St. Polt), Vitinha (a, Olympique M.), Ankeye (a, Sheriff)

Cessioni: Hefti (d, Montpellier), Dragusin (d, Tottenham), Kutlu (c, Galatasaray), Jagiello (c, Spezia), Puscas (a, Bari)

—

INTER

Acquisti: Buchanan (c, Bruges)

Cessioni: Agoumè (c, Siviglia), Sensi (c, Leicester)

—

JUVENTUS

Acquisti: Djalò (d, Lilla), Alcaraz (c, Southampton)

Cessioni: Huijsen (d, Roma)

—

LAZIO

Acquisti: Di Gianni (a, Gubbio)

Cessioni: Basic (c, Salernitana)

—

LECCE

Acquisti: Pierotti (a, Colon), Pierret (d, Quevilly – a luglio)

Cessioni: Borgo (c, Nardò), Faticanti (c, Ternana), Strefezza (a, Como), Vulturar (c, Rapid Bucarest)

—

MILAN

Acquisti: Gabbia (d, Villareal), Terracciano (d, Verona)

Cessioni: Krunic (c, Fenerbache), Romero (c, Almeria), Pellegrino (d, Salernitana), Traorè (a, Palermo)

—

MONZA

Acquisti: Maldini (a, Empoli), Zerbin (c, Napoli), Popovic (a, svincolato), Djuric (a, Verona)

Cessioni: Carboni (d, Ternana), Maric (a, Rijeka), Cittadini (d, Genoa), Lamanna (p, Lecco)

—

NAPOLI

Acquisti: Ngonge (a, Verona), Mazzocchi (d, Salernitana), Traorè (a, Bournemouth), Dendoncker (d, Aston Villa)

Cessioni: Elmas (c, Lipsia), Zerbin (a, Monza), Zanoli (d, Salernitana), Gaetano (c, Cagliari)

—

ROMA

Acquisti: Huijsen (d, Juventus), Angeliño (c, Galatasaray), Baldanzi (a, Empoli)

Cessioni: Solbakken (a, Urawa Reds), Belotti (a, Fiorentina)

—

SALERNITANA

Acquisti: Pierozzi (d, Fiorentina), Basic (c, Lazio), Zanoli (d, Napoli), J. Boateng (d, svincolato), Pasalidis (Ofi Creta), Pellegrino (d, Milan), Vignato (a, Pisa), Gomis (c, Kasimpasa), Weissman (a, Granada)

Cessioni: Mazzocchi (d, Napoli), Bohinen (c, Genoa), Daniliuc (d, Salisburgo), Lovato (d, Torino), Botheim (a, Malmoe), Cabral (a, Olympiacos)

—

SASSUOLO

Acquisti: Doig (d, Verona), Kumbulla (d, Roma)

Cessioni: Viña (d, Flamengo), Alvarez (a, Sampdoria)

—

TORINO

Acquisti: Lovato (d, Salernitana), Masina (d, Udinese), Okereke (a, Cremonese), Kabic (a, Stella Rossa)

Cessioni: N’Guessan (d, Ternana), Seck (a, Frosinone), Radonjic (A, Maiorca), Soppy (d, Schalke 04), Karamoh (a, Montpellier)

—

UDINESE

Acquisti: Giannetti (d, Velez), Di Leva (d, Teistar), Abankwah (d, Charlton)

Cessioni: Pafundi (a, Losanna), Akè (c, Juventus), Ballarini (c, Triestina), Diawara (a, Beershot), Semedo (a, Volendham), Guessand (d, Volendham), Quina (c, Vizela), Masina (d, Torino), Camara (c, Charleroi)

—

VERONA

Acquisti: Tavsan (a, Nec), Noslin (a, Fortuna Sittard), Belahyane (c, Nizza), Dani Silva (c, V. Guimaraes), Vinagre (d, Sporting L.), Belahyane (c, Nizza), Mitrovic (A, Stella Rossa), Swiderski (a, Charlotte), Centonze (Nantes)

Cessioni: Hien (d, Atalanta), Hongla (c, Granada), Terracciano (d, Milan), Faraoni (d, Fiorentina), Kallon (a, Bari), Ngonge (a, Napoli), Doig (d, Sassuolo), Braaf (a, Fortuna Sittard), Djuric (a, Monza), Gunther (d, Fatih K.), Saponara (c, Ankaraguchu), Amione (d, Santos), Mboula (a, Racing S.)