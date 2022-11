LECCE – Ammenda dal Giudice sportivo, la Samp perde due pezzi. Anticipi e posticipi dalla 22ª alla 29ª

Il Giudice sportivo ha comminato all’Us Lecce un’ammenda di 4mila euro “per avere. suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel terreno di gioco due petardi e tre fumogeni“. Il totale delle ammende ricevute dal Lecce sale a 23mila euro.

Nessuna defezione in casa Lecce, mentre la Sampdoria, prossima avversaria dei giallorossi, dovrà fare a meno del difensore centrale Omar Colley e del suo allenatore Dejan Stankovic, squalificati per una giornata. Per il tecnico, c’è anche una multa da 5mila euro.

Ufficializzato, inoltre, il programma di anticipi e posticipi dalla 22esima alla 29esima giornata.

GIORNATA 22: Lecce-Roma, sabato 11 febbraio ore 18;

GIORNATA 23: Atalanta-Lecce, domenica 19 febbraio ore 12.30;

GIORNATA 24: Lecce-Sassuolo, sabato 25 febbraio ore 20.45;

GIORNATA 25: Inter-Lecce, domenica 5 marzo ore 18;

GIORNATA 26: Lecce-Torino, domenica 12 marzo ore 12.30;

GIORNATA 27: Fiorentina-Lecce, domenica 19 marzo ore 15;

GIORNATA 28: Empoli-Lecce, lunedì 3 aprile ore 18.30;

GIORNATA 29: Lecce-Napoli, sabato 8 aprile ore 12.30.