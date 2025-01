SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 13ª giornata, classifica e prossimo turno



PROSSIMO TURNO

GIORNATA 14 – 1ª rit.

(12.01.2025 h 14.30)

San Donaci-Soleto

Supersano-Presicce Acquarica

GC Muro-Real Cellino

KP Gallipoli-SD Parabita

Atl. Carmiano Magliano-SG Surbo

CD Poggiardo-Spongano

Real Neviano-VS Torchiarolo

–

Regolamento: la prima classificata accede direttamente in Prima Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente dei playoff sarà in prima posizione nella classifica per eventuali ripescaggi. Retrocede direttamente l’ultima classificata (non si disputano playout).

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)