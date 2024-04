SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 25ª giornata, classifica e prossimo turno



FORMULA: la prima classificata va in Prima Categoria; l’ultima classificata retrocede in Terza Categoria; ai playoff: seconda-quinta, terza-quarta (con regola dei sette punti); non sono previsti playout

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 26 – 13ª rit. – ULTIMA

(28.04.2024 h 16.30)

GC Muro-Soleto

SG Surbo-KP Gallipoli

Presicce Acquarica-Real Neviano

Squinzano-Salento Soccer Ac.

San Donaci-SD Parabita

Tricase-VS Torchiarolo

CD Poggiardo-Vaste Poggiardo 91

–

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)