SECONDA CATEGORIA/B – Risultati 22ª giornata, classifica e prossimo turno
SECONDA CATEGORIA/B – Risultati 22ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 23 – 8ª rit.
(22.03.2026 h 15)
Azzurri Castellana-Atl. Pezze
TAF Ceglie M.-Dimateam
Pro Massafra-Fortitudo AD
Fasano-G. Palagianello
La Bari Sportiva-Monospolis
Atl. Palagiano-Pro Gioia
Academy Giovinazzo-R. Sannicandro
Riposa KC Conversano
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Prima Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Prima Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata (non si disputano playout).
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(in collaborazione con calciowebpuglia)