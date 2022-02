PROMOZIONE – Traguardo tagliato: il Città di Gallipoli prende l’ascensore per l’Eccellenza

Mancava solamente un punto ma, come già successo 19 volte su 20, ne sono arrivati tre. La Città di Gallipoli passa per 2-0 sul campo dell’Avetrana e festeggia il matematico accesso in Eccellenza quando si devono completare altre sei giornate di campionato.

I gol giallorossi sono stati messi a segno da Iurato all’8′ del primo tempo, su assist di Sansò, e al 5′ della ripresa, su sponda di Greco. In mezzo, però, l’Avetrana fallisce un rigore con Eleni al 13′. Espulso Scialpi negli ultimi minuti ma è solo una nota per gli archivi. Il triplice fischio del signor Matera dà il via ai festeggiamenti della società dei fratelli Carrozza, verdetto più che meritato dopo un campionato da record.

IL TABELLINO

AVETRANA-CD GALLIPOLI 0-2

RETI: 8′ pt e 5′ st Iurato

AVETRANA: Lamarina, Carluccio, Trisciuzzi (45′ st Vecchio), Eleni, Talò, Tamborrino, Maggio, Gioia, Moscogiuri (18′ st Pasqua), Sanyang, Lecce (26′ st Altavilla). A disp. Tursi, Parisi, Maggiore, De Luca, Kofol. All. Franco.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Barone, Atif (12′ st Nazaro), Cardinale, Greco (30′ st Longo), Matere, Carrozza F., Sansò (18′ st Scialpi), Doukoure, Iurato (27′ st Malerba), Caputo (33′ st Muciaccia). A disp. Elisabetta, Alligri, Nuzzo, Schirosi. All. Carrozza A.

ARBITRO: Matera di Barletta.

NOTE: Espulso Scialpi (G) per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio)