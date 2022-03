PROMOZIONE – Programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri della 22ª giornata

Archiviato il discorso promozione diretta, in Promozione (contrariamente all’Eccellenza) resta viva la corsa ai playoff. Al momento sono cinque le squadre in corsa per i quattro posti disponibili. La corsa ai playoff s’intreccia con quella salvezza e playout: Tricase-Melendugno, Leverano-Brilla Campi, Taurisano-Veglie. Novoli-Talsano è stata rinviata per casi di Covid nel club tarantino. In coda, punti pesanti in palio per Spartan Legend-Avetrana e, soprattutto, Capo di Leuca-Galatina.

Il programma della 22esima giornata (ore 15):

Atl. Tricase-G. Melendugno: Emanuele Bleve di Casarano (De Candia-Prigigallo)

Capo di Leuca-Galatina: Francesco Albione di Lecce (Battista-Pagano)

Leverano-Brilla Campi: Giorgio C. De Benedictis di Bari (Maizzi-Mele)

P. Spartan Legend-Avetrana: Luca Schifone di Taranto (Sorgente-Lanubile) – ore 17.30

Taurisano-Veglie: Giuliano A. Tullo di Bari (Carluccio-Alfieri)

V. Locorotondo-CD Gallipoli: Andrea Troccoli di Bari (Torre-Lamacchia)

Novoli-Talsano rinviata a data da destinarsi per casi di Covid nel Talsano

CLASSIFICA: CD Gallipoli 60; Novoli 36; Tricase e Talsano 34; Leverano 33; Locorotondo e Spartan Legend 25; Melendugno 24; Avetrana 22; Brilla Campi 21; Veglie 20; Capo di Leuca 19; Galatina 15.

—

GIRONE A (dom. ore 15): Atl. Acquaviva-Don Uva (Pisanello di Lecce), Fesca Bari-Arboris Belli (a Bitritto, Cilli di Barletta), FC Capurso-Sp. Apricena (ore 11, Doronzo di Barletta), N. Spinazzola-Rutiglianese (Bernardi di Molfetta), Polimnia-F. Acquaviva (Lombardo di Brindisi), Lucera-Foggia Incedit (Consales di Foggia), V. San Ferdinando-Bitritto (Leo di Foggia).

CLASSIFICA: Polimnia 49; Bitritto 45; Arboris Belli 43; Spinazzola 42; Foggia Incedit 41; Lucera 35; Atl. Acquaviva 32; V. San Ferdinando 30; Don Uva 23; FC Capurso 18; Rutiglianese e Sp. Apricena 17; F. Acquaviva 16; Fesca Bari 6.