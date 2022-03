PROMOZIONE – Playoff, playout, zona retrocessione: quanti incroci… Programma e arbitri della 23ª

Archiviata la promozione diretta in Eccellenza, nel girone B di Promozione quasi tutte le altre squadre lottano per un obiettivo. Si accende la battaglia per i playoff e la gara principale di domani sarà quella tra Talsano e Tricase, separate da soli tre punti in classifica a vantaggio dei salentini. Per il Novoli, trasferta a Ginosa contro lo Spartan Legend. Viaggio in terra tarantina anche per il Leverano, atteso dall’Avetrana. Obiettivi incrociati salvezza-playoff tra Brilla Campi e Taurisano. Pesano tanto anche i punti in palio tra Galatina e Melendugno. Missione ardua per il Capo di Leuca che sarà di scena al “Bianco” contro la regina Città di Gallipoli. A caccia di punti salvezza anche il Veglie che domani riceverà il Locorotondo.

Programma e arbitri (ore 15):

Avetrana-Leverano: Giuseppe Carli di Barletta (Capurso-Ungaro)

Brilla Campi-Taurisano: Giorgio Caldararo di Lecce (Sorgente-Pagano) – a San Pancrazio Salentino

CD Gallipoli-Capo di Leuca: Raffaele Labarile di Bari (Di Ronzo-Lanubile)

Galatina-G. Melendugno: Luca Petruzzella di Molfetta (Delvecchio-Lamacchia)

P. Spartan Legend-Novoli: Alessio Casula di Taranto (Nasca-Lauriola) – ore 17.30

Talsano-Tricase: Andrea Cianci di Bari (Gugliotta-Chiricallo)

Veglie-V. Locorotondo: Mauro Fusco di Brindisi (Mazzara-Fumarola)

CLASSIFICA: CD Gallipoli 60; Tricase 37; Novoli e Leverano 36; Talsano e Taurisano 34; Locorotondo e Ps Legend 28; G. Melendugno 24; Veglie 23; Avetrana 22; Brilla Campi 21; Capo di Leuca 19; Galatina 18.

—

GIRONE A (dom. ore 15): Bitritto Norba-Spinazzola (Dicorato di Barletta). Don Uva-Virtus S. Ferdinando (D’Aulisa di Barletta), Foggia Incedit-Fesca Bari (Carpentiere di Barletta), F. Acquaviva-Capurso (Consales di Foggia), Polimnia-Lucera (Matera di Barletta), Rutiglianese-Arboris Belli (Lavenuta di Bari), Sp. Apricena-Atl. Acquaviva (Bellarte di Molfetta).

CLASSIFICA: Polimnia 52; Arboris Belli 46; Bitritto Norba e Spinazzola 45; Foggia Incedit 44; Atl. Acquaviva e Lucera 35; V. San Ferdinando 33; Don Uva 23; FC Capurso 21; Rutiglianese e Sp. Apricena 17; F. Acquaviva 16; Fesca Bari 6.