PROMOZIONE – Coppa Italia, risultati ritorno 1° turno e qualificate al 2°

Tra ieri e oggi erano in programma le gare del ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione. Di seguito i risultati e le qualificate:

— IN AGGIORNAMENTO —

Cosmano Sport-Lucera 1-4 (and. 0-1) giocata ieri

Squinzano-Leverano 4-1 (and. 2-1) giocata ieri

3 Pignataro (S), Laena (L), Gueye (S)

San Marco-San Severo 6-2 (and. 2-1) giocata ieri

Manduria-Sava 0-1 (and. 1-1) giocata ieri

7′ Ngoy

Soccer Trani-Don Uva 3-0 (and. 6-0) giocata ieri

2 Cantalice, Manzari

Atl. Apricena-Atl. Gargano 0-0 (and. 1-6)

Canusium (Virtus Andria)-Real Siti 3-0 (and. 1-1)

Virtus Bisceglie-Corato 1-1 (and. 2-2)

Molfetta-Borgorosso Molfetta h 19.30 (and. 3-1)

Noicattaro-Virtus Palese 2-1 (and. 0-0)

Norba Conversano-Rutiglianese h 17.30 (and. 3-0)

Ginosa-Real Putignano 1-0 (and. 2-2)

V. Locorotondo-Arboris Belli 5-1 (and. 1-1)

Carovigno-Ostuni (and. 1-2) h 20.30

Trepuzzi-Mesagne 2-1 (and. 1-1)

Copertino-Terre di AeR 2-1 (and. 2-0)

Atl. Tricase-P. Bagnolo 2-0 (and. 1-1)

F. Taviano-V. Matino 2-2 (and. 3-2)

—

Qualificate al secondo turno (16/10 e 20/11): Lucera, San Marco, Squinzano, Sava, Taviano, Atl. Tricase, Copertino, Trepuzzi, V. Locorotondo, Ginosa, Noicattaro, Virtus Bisceglie, Canusium (Virtus Andria), Atl. Gargano, …