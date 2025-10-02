PROMOZIONE – Coppa Italia, risultati ritorno 1° turno e qualificate al 2°
Tra ieri e oggi erano in programma le gare del ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione. Di seguito i risultati e le qualificate:
Cosmano Sport-Lucera 1-4 (and. 0-1) giocata ieri
Squinzano-Leverano 4-1 (and. 2-1) giocata ieri
3 Pignataro (S), Laena (L), Gueye (S)
San Marco-San Severo 6-2 (and. 2-1) giocata ieri
Manduria-Sava 0-1 (and. 1-1) giocata ieri
7′ Ngoy
Soccer Trani-Don Uva 3-0 (and. 6-0) giocata ieri
2 Cantalice, Manzari
Atl. Apricena-Atl. Gargano 0-0 (and. 1-6)
Canusium (Virtus Andria)-Real Siti 3-0 (and. 1-1)
Virtus Bisceglie-Corato 1-1 (and. 2-2)
Molfetta-Borgorosso Molfetta h 19.30 (and. 3-1)
Noicattaro-Virtus Palese 2-1 (and. 0-0)
Norba Conversano-Rutiglianese h 17.30 (and. 3-0)
Ginosa-Real Putignano 1-0 (and. 2-2)
V. Locorotondo-Arboris Belli 5-1 (and. 1-1)
Carovigno-Ostuni (and. 1-2) h 20.30
Trepuzzi-Mesagne 2-1 (and. 1-1)
Copertino-Terre di AeR 2-1 (and. 2-0)
Atl. Tricase-P. Bagnolo 2-0 (and. 1-1)
F. Taviano-V. Matino 2-2 (and. 3-2)
Qualificate al secondo turno (16/10 e 20/11): Lucera, San Marco, Squinzano, Sava, Taviano, Atl. Tricase, Copertino, Trepuzzi, V. Locorotondo, Ginosa, Noicattaro, Virtus Bisceglie, Canusium (Virtus Andria), Atl. Gargano, …