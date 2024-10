PROMOZIONE – Coppa Italia, risultati ritorno 2° turno e qualificate

Gare di ritorno del secondo turno di Coppa Italia Promozione pugliese. I risultati:

(in aggiornamento – in grassetto le qualificate)

Carovigno-Mesagne 2-2 (and. 0-1)

Lucera-San Marco 1-0 (and. 0-3)

S. Stornara-Real Siti 1-1 (and. 3-2)

V. Bisceglie-V. Trani 0-2 (and. 3-3)

Bitritto Norba-V. Palese 3-1 (and. 0-0)

FC Capurso-V. Locorotondo 4-1 (and. 0-1)

Taurisano-Copertino 3-1 (and. 3-1)

Otranto-A. Toma Maglie 2-2 (and. 1-2)

Sava-Leverano h 20 (and. 1-1)

Le gare del terzo turno si giocheranno il 7 e 21 novembre (accoppiamenti), il 7, 21 novembre e il 5 dicembre (triangolari)