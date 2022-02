PROMOZIONE – CD Gallipoli, potrebbe anche essere il gran giorno… Programma e arbitri della 19ª

Tutte alle ore 15 le gare della 19esima giornata del girone B di Promozione, sesta di ritorno. Impegno casalingo per la Città di Gallipoli che, in caso di vittoria con lo Spartan Legend e di contemporanea sconfitta del Novoli, a San Pancrazio col Brilla Campi, potrebbe festeggiare la matematica ascesa in Eccellenza. Gallipoli e Novoli sono ora separate da 19 punti: nel caso sopra citato, i giallorossi andrebbero a +22 con altre sette giornate da giocare (21 punti in palio), quindi sarebbero irraggiungibili. Ma, calcolatrice a parte, per la squadra di Sandro Carrozza è, ormai, solo questione di tempo.

Per la zona playoff, il Leverano va a caccia di punti sul campo del Galatina, attualmente ultimo ma con una gara in meno rispetto alle altre; ha una gara in meno anche il Capo di Leuca che sarà di scena a Melendugno in uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti, così come quello tra Veglie e Avetrana. Scontro diretto in zona playoff, invece, quello tra Taurisano e Tricase. Il Talsano se la vedrà, sul proprio campo, col Locorotondo.

Il programma (ore 15):

Brilla Campi-Novoli: Francesco Cipriani di Bari (De Candia-Torre) – a San Pancrazio Salentino

CD Gallipoli-PS Legend: Mauro Fusco di Brindisi (Tanisi-Fumarola)

Galatina-Leverano: Gianluca Maselli di Bari (Greco-Boccuzzi)

G. Melendugno-Capo di Leuca: Federico Paladini di Lecce (Scorrano-Minerba)

Talsano-V. Locorotondo: Simone Andreula di Molfetta (Sindaco-Carluccio)

Taurisano-Tricase: Alessio Casula di Taranto (Di Ronzo-Romano)

Veglie-Avetrana: Niccolò Salomone di Bari (Mazzarelli-Dellaquila)

CLASSIFICA: CD Gallipoli 51; Novoli 32; Leverano 29; Tricase e Taurisano 28; Talsano 27; PS Legend 23; Brilla Campi 20; Locorotondo 19; Avetrana e Veglie 18; G. Melendugno 17; Capo di Leuca 16; Galatina 15.

—

GIRONE A (dom. ore 15): Arboris Belli-Spinazzola (Schifone di Taranto), Atl. Acquaviva-Fesca Bari (Lombardo di Brindisi), Bitritto Norba-Polimnia (Nasca di Barletta), Don Uva-F. Acquaviva (Labarile di Bari), Foggia Incedit-V. San Ferdinando (Liegi di Barletta), R. Rutiglianese-Capurso (Lacerenza di Barletta), Sp. Apricena-Lucera (Laluce di Barletta).

CLASSIFICA: Polimnia 45; Arboris Belli 39; Spinazzola e Foggia Incedit 38; Bitritto Norba 36; Lucera 32; Atl. Acquaviva 28; V. San Ferdinando 27; Don Uva 19; Capurso 14; Rutiglianese e F. Acquaviva 13; Apricena 11; Fesca Bari 2.

(foto Coribello/SalentoSport)