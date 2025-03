PROMOZIONE/B – Taurisano riprende la corsa, Otranto e Matino guadagnano terreno: i tabellini della 26ª

Dopo lo stop di domenica scorsa a Veglie, il Taurisano ricomincia a macinare punti travolgendo il Mesagne e guadagnando due lunghezze sul Terre di Acaya e Roca, fermato sul pari a Leverano. Si avvicina l’Otranto, terzo a tre punti dalla seconda piazza; bene anche il Matino che mette nel mirino il Leverano.

I tabellini della 26esima giornata:

TAURISANO-MESAGNE 3-0

RETI: 19′ st Delgado, 22′ st Pasca, 37′ st rig. Sansò

TAURISANO: Rollo, Quaranta (48′ st De Icco), Mele, Sansò, Cavalieri, Pasca, Castrì, Bruè, Delgado (44′ st Amico), Mingiano (44′ st Negro G.) Angelini. All. Manco.

MESAGNE: Sestino, Lovisi (40′ st Petiti), Pisani, Cidera, Cissè, Assindi, Manta Al., Politi, Vantaggiato (14′ st Keita), Sozzo (27′ st Grande), Manta And. (40′ st Versienti). All. Di Serio.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

V. LOCOROTONDO-TOMA MAGLIE 1-1

RETI: 20′ pt Mossolini (M), 25′ st Dos Santos (L)

V. LOCOROTONDO: Leuci, Palmisano (20′ st Prete), Lacirignola, Neglia, Convertini (14′ pt Di Gennaro), Natale, Sory, Dos Santos, Turnone, ROmanazzo (33′ st Savoia), Caruso (40′ st D’Introna). All.. Calabretto.

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Dorini, Ongania, Galvez, Castellaneta (47′ st Urso), Tabares, Diaz, Duarte, Fernandez (18′ st Romano), Mossolini (41′ st Mancarella). All. Giuliatto.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

C.D. OTRANTO-GROTTAGLIE 4-2

RETI: 13′ pt Valentini Mat. (O), 3′ st Moretti (G), 31′ st rig. Vigliotti (O), 36′ st rig. Tourè (O), 38′ st Calò (O), 47′ st Orlando (G)

C.D. OTRANTO: Caroppo, Angelini, Vigliotti, Dollorenzo, Liquori, Piccinni, Marzo (35′ st Sall), Valentini Mat. (47′ st De Giorgi), L. Martin (27′ st Tourè), Piccinno (46′ st Greco), Valentini Man. (44′ st Calò). All. Mazzeo.

GROTTAGLIE: Sy, Magno, Dunat, Fioravante, Kassab (35′ st Petrosino), Orlando, Motolese, Campana, Galeone (22′ st Ciracì), Moretti, Donia. All. Gamarro.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

(US C.D. Otranto) – Poker casalingo per il Città di Otranto. L’undici allenato da mister supera un coriaceo Grottaglie e va oltre le tante assenze di giornata: finisce 4-2 per i padroni di casa, che pure erano stati raggiunti a inizio secondo tempo. Privo tra infortunati e squalificati di ben cinque titolari, e con altri in panchina in non perfette condizioni fisiche, i biancazzurri adriatici entrano in campo con una squadra imbottita di under, ben sei quelli schierati dal primo minuto. L’Otranto trova il vantaggio al 13’del primo tempo. Matteo Valentini conquista palla sulla trequarti difensiva avversaria, si incunea per vie centrali ed entrato nei 16 metri del Grottaglie trova il mancino vincente in diagonale. Sotto di una rete gli ospiti tarantini cercano una qualche reazione, ma in chiusura di prima frazione è Mattia Marzo a sprecare da buona posizione con un destro che si spegne alto oltre la traversa. Il Grottaglie pareggia i conti in apertura di seconda frazione; al 3’uno pasticcio difensivo libera Moretti, pallonetto a superare Caroppo e gol. Il Città di Otranto reagisce con veemenza, due spunti importanti di Piccinno contrati dagli avversari e poi Vigliotti con una punizione dal limite impegna severamente Sy, che respinge allungandosi sulla sua destra. Al minuto 20’ clamoroso rischio corso dai padroni di casa. Sassata dalla distanza di Galeone e pallone che si stampa sulla traversa. Passato lo spavento, il Città di Otranto si getta ancora in avanti e al minuto 24’il direttore di gara lascia correre dopo un clamoroso fallo di mano in area di rigore di un difensore grottagliese. I rigori, due in rapida successione, arrivano tra il minuto 31 e 36 per altrettanti falli di mano commessi su spunto prima di Piccinno e poi di Sall. Dal dischetto trasforma prima Vigliotti, alla seconda marcatura consecutiva da neo papà, e poi Tourè entrato in campo nel corso della ripresa. Minuto 38’ e ancora Giacomo Calò trova la porta dal limite: tre gol in spiccioli di partita per il centrocampista 2005. In pieno recupero il Grottaglie accorcia le distanze con il tocco sottomisura di Orlando sugli sviluppi di un calcio di punizione. Coi tre punti incamerati l’Otranto sale a quota 54 punti in classifica. Domenica prossima in cartellone la sfida in trasferta sul campo del Veglie.

—

LEVERANO-TERRE DI ACAYA E ROCA 2-2

RETI: 2′ pt Ruben (L), 46′ pt rig. e 39′ st Trovè (T), 12′ st Spedicato (L)

LEVERANO; Bardoscia, Manca, Rutigliano, Ruben (26′ st Valentino), Gubello, Pasculli, De Carlo, Spedicato, Palazzo, Laena, De Luca. All. Pedone.

TERRE DI AVAYA E ROCA: Montagnolo, Plevi, De Giorgi, Rutigliano, Bolognese, Sindaco (30′ st Camassa), Cisternino, Luperto, Sergio, Pasca, Trovè. All. Greco.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

V. MATINO-R. REFUGEES 2-0

RETI: 11′ pt Nestola, 30′ st rig. Pirretti

V. MATINO: Russo, Suppressa, Monteleone, De Vuito, Maruccia, Perrone, Elia, Giannuzzi, Nestola, Pirretti (1′ st Massaro), Maraschio. All. Cimarelli.

R. REFUGEES: Diop, Dan Almajiri, Diop Ma., Duku, Ndiaye, Diop M., Ndom, Ouedraogo (10′ st Gueye B.), Ndoye, Agbere, Thiam. All. Hassane.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

—

REAL PUTIGNANO-COPERTINO 0-0

REAL PUTIGNANO: Angelini, Vinella, Franchini, Sportelli, Palazzo, Daddato, Daugenti, Muolo, Amendola (22′ st Colella), Laera, Di Cosola. All. Palazzo.

COPERTINO: Picciotti, Nestola, Della Bona, Franco, Gallucci, Conte, Pinto (8′ st Lillo), Mazzotta, Ciccarese, Frisenda, Stella. All. Caragiuli.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

SAVA-CAROVIGNO 2-0

RETI: 8′ pt Lotito, 18′ st rig. Scarci

SAVA: Maraglino, Di Maggio, Lomartire, Motti (34′ st Dieme M.), Sampietro, Danese, Riezzo (19′ st Sibilla), Lotito, Scarci (26′ st De Pascalis), Malagnino (42′ st Massaro), Narducci (34′ st Tatullo). All. Colluto.

CAROVIGNO: Lamarina, Pugliese, Leo (17′ st Greco), Lanzillotti T., Perrone, Sbano (42′ st Marino), Sescu (18′ st Turco M.), odone, Turco F. (23′ st Kaba), Diwouta, Perrone M. All. Franco.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

TREPUZZI-VEGLIE 4-0

RETI: 15′ pt e 30′ st Cavaliere, 45′ pt Fracella, 10′ st Alemanni

TREPUZZI: Centonze, Renna, De Mitri, Fracella, Donno, Riezzo, Miccoli, Daf, Alemanni, Mbappè (13′ st Campagna), Cavaliere. All. De Nitto.

VEGLIE: Mele, De Vanna, Del Monte, Cherif, Ribezzi, Diop, Ciucci, Sardelli, Mbengue (20′ st Stefanizzi), Corallo, Musardo. All. Maci.

ARBITRO: Spadavecchia di Molfetta.

—

CRISPIANO-TRICASE 2-1

RETI: 20′ pt Bello (C), 10′ st rig. Ciriolo (T), 22′ st Papa (C)

CRISPIANO: Annicchiarico, Leggieri, Aloia, Magli, Cissè (36′ st Caminiti), Bello, Nasole F., De Bartolomeo (36′ st Maggi), D’Angelo, Del Sole, Palumbo (17′ st Papa). All. Peluso.

TRICASE: De Donno, Zocco (12′ st Bleve), Esposito, Ponzetta, Chiri (21′ st Giannuzzi), Maglie (39′ st Caputo), Sacchi (21′ st Cortese), Turco, Camara, Ciriolo, Buttera. All. Toma.

ARBITRO: Fiorino di Bari.