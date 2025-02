PROMOZIONE/B – Taurisano macchina da gol, pari tra Otranto e Maglie. Cade il Matino: i tabellini della 24ª

Pronto riscatto del Taurisano che archivia la semifinale persa in Coppa Italia e travolge il Grottaglie tenendo a distanza il Terre di Acaya e Roca e guadagnando punti su Otranto, Leverano e Virtus Matino. A dieci turni dalla fine è ancora tutta da definire la lotta promozione diretta così come la griglia playoff; in coda punticino del Veglie, sconfitte per Mesagne, Tricase e Grottaglie.

I tabellini della 24esima giornata di Promozione/B

—

TAURISANO-GROTTAGLIE 4-0

RETI: 5′ pt e 41′ pt Sansò, 25′ pt Mingiano, 46′ pt Delgado

TAURISANO: Rollo, Quaranta (1′ st Perdicchia), Solidoro, Sansò, Cavalieri, Pasca, Castrì, Bruè (23′ st Quarta), Delgado (1′ st Frascaro), Mingiano (30′ st Negro G.), Angelini. All. Manco.

GROTTAGLIE: Sy, Magno (13′ st Petrosino), Kassab, Fioravante (23′ st Donia), Campana, Orlando, Saponaro, Dunat (36′ st Ciraci), Galeone, Moretti, Malundu. All. Gamarro.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

SAVA-ATL. TRICASE 2-0

RETI: 32′ pt Danese, 21′ st rig. Gallù

SAVA: MAraglino, Di Maggio, Margarito (44′ pt Dieme), Narducci, Danese, Lotito (40′ st Tatullo), Lomartire, Malagnino (28′ st Motti), Scarci (21′ st De Pascalis), Riezzo (32′ st Sibilla, Gallù. All. Colluto.

ATL. TRICASE: Recchia, Puzzovio, Palumbo, Giannetta, Zocco (20′ st Ciriolo), Turco, Maglie, Esposito (32′ st Antonaci), Cortese (13′ st Giannuzzi), Vatavu (28′ st Bleve), Buttera. All. Cazzato.

ARBITRO: Reale di Lecce.

—

OTRANTO-A. TOMA MAGLIE 1-1

RETI: 14′ pt Duarte (M), 20′ pt Beron (L)

OTRANTO: Caroppo, Togorà, Vigliotti, Negro, Liquori, Beron, Marzo (31′ st Sall), Valentini Mat., Tourè (28′ st L. Martin), Pietrangelo (45′ st Dollorenzo), Piccinno (45′ st Taveri). All. Mazzeo.

A. TOMA MAGLIE: Carretta, tecci, Caicedo, Galvez, Dorini, Castellaneta, Tabares, Diaz, Fernandez, Mossolini (30′ st Coluccia), Duarte. All. Giuliatto.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

(US C.D. Otranto) – Finisce in parità il derby tra Città di Otranto e Toma Maglie. Risultato finale 1-1 al termine di un match equilibrato e combattuto, con le due formazioni che si sono affrontate con vigore ma in maniera sempre corretta. Otranto privo di Conte e Piccinni, e con diversi elementi in precarie condizioni fisiche, schiera al centro della difesa Lorenzo Liquori al rientro in campo dopo oltre un mese di assenza. Esordio assoluto sulla panchina giallorossa di mister Alberto Giuliatto, subentrato in settimana ad Andrea Salvadore. Succede tutto nel primo tempo. Più manovriero il team ospite, l’Otranto punta forte sull’aggressione e sul recupero per rilanciare l’azione in avanti. Disputata dinanzi a un’ottima cornice di pubblico, la gara si sblocca al minuto 14’. Azione del Maglie sulla corsia di destra, pallone al centro dell’area di rigore dove Duarte anticipa il diretto avversario e mette alle spalle di Caroppo. Il portierone di casa è attento poco dopo su una conclusione velenosa dal limite, l’Otranto però si riorganizza e al primo affondo trova la segnatura del pareggio definitivo. Corre il 20’ e dal lato corto di sinistra dell’area di rigore, Vigliotti pennella un calcio piazzato, sulla palla tocca di testa Beron che infila la sfera sul secondo palo. La prima frazione di gioco continua sui ritrovati binari della parità. L’ex Mossolini cerca la porta, tiro debole e sul fronte opposto i locali si rendono pericolosi in un paio di occasioni sugli sviluppi di altrettanti calci d’angolo. I ritmi della partita, molto sostenuti nel corso del primo tempo, calano nella ripresa. Più propositivo il Maglie, Tecci cerca la porta con una botta in corsa e sul finire della partita Galvez manda alto di testa. Mister Mazzeo ridisegna la compagine biancazzurra con alcuni cambi nel settore d’attacco, ma manca sempre la giocata a smarcare il compagno nel modo giusto. L’ultimo guizzo della sfida appena prima del triplice fischio di chiusura: Sall crossa dalla destra, Carretta perde la palla dalla mani, un compagno allontana il pericolo ed evita guai peggiori. Con il punto guadagnato al cospetto della Toma Maglie della presidentessa Paola Vella, l’Otranto sale a quota 50 punti in classifica. Domenica prossima è in cartellone la sfida in casa della Rinascita Refugees.

—

LEVERANO-COPERTINO 0-0

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano (21′ st Ancora), De Carlo, Gubello, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Palazzo (10′ st Quarta), Laena, De Luca. All. Pedone.

COPERTINO: Margiotta, Fontanella, Pinto, Stella, Franco, Bruno (29′ st Gallucci), Mazzotta, Nestola (37′ st Della Bona), Almeyra (37′ st Lillo), Frisenda, Ciccarese (42′ st Dimastrogiovanni). All. Caragiuli.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

V. MATINO-V.LOCOROTONDO 0-1

RETI: 30′ pt Turnone

V. MATINO: Strafella, Suppressa, Monteleone, De Vito, Maruccia, Perrone, Elia, Maraschio (15′ st Quartulli), Carrino, Pirretti, Villani. All. Cimarelli.

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Lacirignola, Neglia, Prete, Turnone, Natale, Sory (10′ st Convertini), Pentassuglia, Caruso, Romanazzo, Salvi. All. Calabretto.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

CAROVIGNO-TERRE DI ACAYA E ROCA 0-1

RETI: 34′ st rig Pellè

CAROVIGNO: Lamarina, Albano, Leo, Sescu (41′ st Lanzillotti G.), Lanzillotti T. (29′ st Marino), Perrone A., Kaba (18′ st Turco M.), Odone, Turco F. (25′ st Cardellicchio), Diwouta, Perrone M. All. Franco.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Plevi, Bolognese, De Giorgi, Luperto, Sindaco, Cisternino, Sergio (29′ st Rutigliano), Vizzino (25′ st Makovic), Murrone (10′ st Pasca), Pellè. All. Greco.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

TREPUZZI-RINASCITA REF. 1-2

RETI: 10′ st Cavaliere (T), 30′ st Ndoye (R), 49′ st rig. Lorenzo (R)

TREPUZZI: Centonze, Fracella, Donno, De Mitri, Djalo, Renna, Saracino, Daf (20′ st Campagna), Cavaliere, Mbappè, Alemanni. All. De Nitto.

RINASCITA REF.: Diop, Gueye, Diop M., Ouedraogo, Lorenzo, Ndiaye, Ndom (10′ st Agbere), Gueye B., Thiam, Duku, Ndoye. All. Niang.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

RS CRISPIANO-VEGLIE 2-2

RETI: 36′ pt Del Sole (C), 10′ st Fatty (V), 43′ st Magli (C), 52′ st De Vanna (V)

RS CRISPIANO: Annicchiarico, Paciullo, Aloia, Magli, Leggieri, Bello, Palumbo (44′ st Maggi), De Bartolomeo (15′ st Nasole), Del Sole, Marini, Papa (1′ st Conte). All. Peluso.

VEGLIE: Arnesano, De Vanna, Quarta F. (1′ st Mbengue), Cherif, Ribezzi, Del Monte, Musardo, Quarta S., Fonte (25′ st Marsico), Fatty, Corallo. All. Maci.

ARBITRO: Rizzo di Casarano.

—

R. PUTIGNANO-MESAGNE 1-0

RETI: 24′ st Daugenti

R. PUTIGNANO: Laterza, Franchini, Sportelli, Palazzo A., Daddato, Casulli (27′ st Colella), Daugenti, Amendolagine, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo F.

MESAGNE: Sestino, Lovisi, Petracca, Armenia, Cohen, versienti, Politi, Sozzo, Vantaggiato, Lazzoi (17′ st Grande), Manta All. Di Serio.

ARBITRO: Calderoni di Bari.