PROMOZIONE/B – Per il Racale c’è la Toma Maglie. Il Veglie attende il Matino in campo neutro e a porte chiuse: programma e arbitri della 19ª

In attesa della sfida contro l’Inter del grande ex Antonio Conte, nelle ultime ore in casa Lecce vi è da registrare un importante accelerata sul fronte mercato, con Acquah e Saponara che oggi sembrano più vicini che mai. Per la mediana, il direttore Meluso sembra aver sciolto le riserve, puntando tutto sul centrocampista ex Torino Afriyie…