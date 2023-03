PROMOZIONE/B – Pasticcio Racale, il Brilla Campi lo affianca in vetta: i tabellini della 23ª

Il Racale si complica la vita da solo e perde la leadership in solitaria della classifica del girone B di Promozione. A Copertino, Flordelmundo fallisce un rigore e il risultato di partenza non si sblocca. In vetta, quindi, arriva anche il Brilla Campi che ha vita facile contro un Atletico Martina che perde da otto giornate consecutive e che sarà proprio il prossimo avversario del Racale, mentre per il Brilla ci sarà l’esame di Taurisano, terza forza del girone, vittorioso di misura a Tricase e al quarto successo di fila.

Il Mesagne s’impone nello scontro diretto playoff col Talsano, mentre il Leverano pone fine alla serie di vittorie consecutive del Veglie (quattro), assicurandosi i tre punti con due gol nella ripresa. In coda, successo comodo del Locorotondo sul Melendugno.

I tabellini della 23esima giornata.

COPERTINO-ATL. RACALE 0-0

COPERTINO: Colapietro, Ciccarese A., Muci (6′ st Della Bona), Giannuzzi, Indirli, Gubello, Voli (19′ st Frisenda), Cocciolo, Palazzo, Libertini, Ciccarese D. (31′ st Marocco). All. Renis.

ATL. RACALE: Centonze, Guevara, My, Reyes, Carrino, Milessi, Chirivì (28′ st Sosa), Stefano (27′ st Corvaglia), Ruggeri M., Flordelmundo, Melono (42′ st Giglio). All. Longo A.

ARBITRO: Albano di Taranto.

NOTE: espulsi Libertini (C), Ruggeri M. (R). Al 30′ pt Colapietro (C) para un rigore a Flordelmundo (R).

—

CEGLIE-CEDAS AVIO BR 0-1

RETI: 35′ pt Manta Al.

CEGLIE: Costantino, Galetta (38′ st Ciraci R.), Vinci, Nazaro, Attanasi, Baratto (44′ st Di Coste), De Pasquale, Cellamare, Salamina (38′ st Lenoci), Musli (14′ st Santoro), Pergola (18′ st Di Pietrangelo). All. Pizzonia.

CEDAS AVIO BR: Lamarina, De Vincentis (14′ st Morleo), Galluzzo, Camisa, Lazzoi, Pinto, Boscaini (28′ pt Cantoro), Manta Al. (44′ st Longo), Manta An., Brina (35′ st Motti), Giorgino (24′ st Arigliano). All. Caputo.

ARBITRO: Bastia di Bari.

—

ATL. MARTINA-BRILLA CAMPI 0-3

RETI: 12′ pt Macchia, 10′ st Resinato, 43′ st Greco

ATL. MARTINA: Sibilio, D’Elia, Lippo, Pentassuglia, Schiavone, Miola, Caroli, Cavallo (1′ st Bagorda), Martucci, Martulli (15′ st Abbracciavento), Marotta. D. acc. Marangi.

BRILLA CAMPI: Laghezza (35′ st Napoli), Fontanella, Armenia, Iaia, Tondo, De Ventura (15′ st Miggiano), Resinato (15′ st Greco), Caravaglio, Macchia, Marti (15′ st Facecchia), Petracca (35′ st Della Giorgia). All. Patruno.

ARBITRO: Labarile di Bari.

NOTE: Al 32′ st Sibilio (M) respinge un rigore di Caravaglio (BC).

—

ATL. TRICASE-TAURISANO 1-2

RETI: 12′ pt Castrì (TA), 28′ pt Vantaggiato (TA), 45′ st De Luca (TR)

ATL. TRICASE: Barile, Cavaklieri, Rizzo E., Urso (17′ st Ruberto), Citto (11′ st Sacchi), Rizzo J., ROsafio, Palumbo (30′ st Fanigliulo), Zocco (11′ st De Luca), Manisi, Corvaglia. All. Citto.

TAURISANO: De oliveira, Ferraro, Antonazzo, Zilli (21 st Galati), Pasca, Mele, Castrì, Pellegrino, Vantaggiato, De Giorgi (39′ st Garzia) Maiolo (30′ st Preite). All. Botrugno.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

MESAGNE-TALSANO 2-0

RETI: 15′ pt Procida, 7′ st Miccoli

MESAGNE: Schettino, Orfano, Schirinzi, Sacco, Giardino, Cohen, Procida, D’Ippolito, Miccoli (28′ st Giancola), Morelli (28′ st Menga), Birtolo (33′ st Princi). All. RIbezzi.

TALSANO: Sestino, Villa (17′ st Pompamea), La Gioia, Guerra (14′ st Gravina), Lecce, Macaluso, Bello (5′ st Dima), D’Urso, Peluso, Sibilla, De Comite. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

LEVERANO-VEGLIE 2-0

RETI: 14′ st Conte, 32′ st Pasculli

LEVERANO: Bruno, Marzano (46′ st Noschese), De Giorgi, Ancora (22′ st Valentino), Pasculli, Sperti F., Puscio, Spedicato, Suwareh, De Carlo (11′ pt Conte), Lauretti. All. Caragiuli.

VEGLIE: Margiotta, Baca, Oliveira, Aranda (34′ st Errico), Mignaco, Malerba, Musardo, Bruè, Fiorini, Lillo, Almeyra. All. Politi.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

—

G. MELENDUGNO-V. LOCOROTONDO 0-4

RETI: 15′ st Teribia, 22′ st aut. Cretì, 36′ st Diwouta, 40′ st Convertini

MELENDUGNO: Gallo (38′ st Leo), Giannuzzi (23′ st Doria), Rutigliano F., Rutigliano M., Cretì, Rizzo (19′ st Veri), Belmonte, Fitto S., Verri, Guida (29′ st Federico), Kurti (32′ st Surdo). All. Tamborino.

V. LOCOROTONDO: Quarto, Neglia, Turnone, Caputo (44′ st Antico), Lacirignola (42′ st De Santis), Convertini, Teribia, Natale, Diwouta, De Bartolomeo (46′ st Recchia), Giannetti (34′ st Palmisano). All. Serio.

ARBITRO: Ventricelli di Casarano.

NOTE: espulso Perrone (vice all. M.).