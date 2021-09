PROMOZIONE/B – Novoli, CD Gallipoli, Avetrana e Taurisano, esordio da tre punti: i tabellini della 1ª giornata

Novoli, Città di Gallipoli, Avetrana e Taurisano cominciano il campionato col passo giusto, quello dei tre punti. La squadra di Tartaglia, con una ripresa super, batte un orgoglioso Capo di Leuca in trasferta; un rigore di Sansò basta alla formazione di Sandro Carrozza per espugnare Galatina; l’Avetrana, invece, dilaga a Martignano col Melendugno (che spreca un rigore e uno spezzone di gara giocato in superiorità numerica); una rovesciata di Ciurlia è sufficiente al Taurisano per sbarazzarsi dello Spartan Legend.

Tricase e Locorotondo, così come Brilla Campi e Talsano e Leverano e Veglie, si dividono la posta in gioco.

Tutti i tabellini della prima giornata di Promozione girone B:

BRILLA CAMPI-TALSANO 2-2

RETI: 45′ pt Mignogna (T), 6′ st Macchia (BC), 34′ st De Comite (T), 46′ st Greco (BC)

BRILLA CAMPI: Napoli, Spedicato, Iaia A., Iaia S., Tondo, Buono, Resinato, Podo, Lupo (25′ st Longo), Marti (1′ st Macchia), Greco. All. Patruno.

TALSANO: Notaristefano, Lecce (10′ st De Comite), Giannotta, Gatto, Dima, Franco, Ciardo, La Gioia, Grillo (30′ st De Bartolomeo), Mignogna, Bello (35′ st Peluso). All. Pettinicchio.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.

—

LEVERANO-VEGLIE 1-1

RETI: 40′ pt Libertini (V), 35′ st Quarta rig. (L)

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Pasculli (26′ st De Michele), Caputo, De Carli, Elia, Lauretti (35′ st De Michele), Giannuzzi, Quarta, Mazzotta (44′ st Spedicato), Fonte (22′ st Paiano). All. Renis.

VEGLIE: Colapietro (44′ st Ligato), Palma (44′ st De Mauro), Errico, Zaharadden, Voges, Camassa, Andriani (18′ st Indirli), Commendatore, Campioto, Romano (40′ pt Lazzoi), Libertini (35′ st De Pascalis). All. Calabrese.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

—

G. MELENDUGNO-AVETRANA 1-5

RETI: 16′ pt Brindisi (M), 25′ pt e 8′ st Gioia (A), 20′ st rig. e 24′ st Malagnino (A), 45′ st Altavilla (A)

G. MELENDUGNO: Nuzzaci, De Giorgi, Greco (40′ st Saracino), Nocco, Magnolo, Vergari (24′ st Fanuigliulo), Permeti, De Mitri (38′ st Tarantino), Brindisi, Palma (44′ st Pascali), Delle Site (17′ st Leo). All. Castrignanò.

AVETRANA: Laghezza, Maggio, Di Giulio, Eleni, Angelè, Talò, Sanyang (14′ st Biasi), Gioia, Birtolo (15′ st Toumi), Malagnino (44′ st Trisciuzzi), Massaro (44′ st Altavilla). All. Crescenzio.

ARBITRO: Matera di Barletta.

NOTE: espulsi al 10′ st Angelè (A) per gioco violento, al 37′ st Permeti (M) per doppia ammonizione. Al 33′ st Palma (M) calcia fuori un rigore.

—

GALATINA-CD GALLIPOLI 0-1

RETI: 46′ pt Sansò rig.

GALATINA: Minerba, Costantini, Cofano (33′ st Mingiano), Pascali (15′ st Gabrieli), Bramato, Malerba, Zaminga, De Razza, Vantaggiato (15′ st Caputo), Giorgetti, Migali (39′ st Natali). All. Contaldo.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi (30′ st Atif), Cardinale, Matere, Carrozza F., Vergori, Portaccio, Sansò, Doukoure (41′ st Malerba), Negro (25′ st Iurato), Nuzzo. All. Carrozza S.

ARBITRO: Maselli di Bari.

—

TAURISANO-PS LEGEND 1-0

RETI: 23′ st Ciurlia

TAURISANO: Baglivo, Calò, Musio, Galati, Ciurlia (48′ st Sperti), Alessandrì, Scarlino (40′ st Bruno), Torsello (19′ st Preite), Vantaggiato (28′ st Luca), De Giorgi, Di Seclì. All. Bray.

PS LEGEND: Giampetruzzi, Perrone (35′ st Carrera), Olindo, Picarelli (32′ st Ciriello), Crudele, Bruno, Youmbi (32′ st Costantino), Mottura, Diwouta, Cifarelli (24′ st Maggi), Nazaro. All. Passarelli.

ARBITRO: De Pinto di Bari.

—

ATL. TRICASE-V. LOCOROTONDO 1-1

RETI: 44′ pt aut. Anglani (T), 31′ st Montaldi rig. (L)

ATL. TRICASE: Bibba, Mauro, Rizzo E. (42′ st Moretto), Rizzo J., Citto, Silva, Zaminga, Otmani, D’Amico (33′ st Munua), Rosafio (42′ st Tagliaferro), Chiffi (33′ st Ponzo). All. De Giuseppe.

V. LOCOROTONDO: Costantino, Lacirignola, Proscia, Venere, Anglani, Neglia, Serri, Galiano (45′ st Speciale), Salamina (10′ st Montaldi), Palazzo, Pantaleo (22′ st Potenza). All. Rosato.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta.

—

CAPO DI LEUCA-NOVOLI 0-3

RETI: 8′ st Leaci, 24′ st Marzo, 37′ st Gennari

CAPO DI LEUCA: Potenza, Maiolo, Crisafulli, Caracciolo, Cassiano, Inguscio (20′ st Pirelli), De Santis (3′ st Ciardo), Costantini (34′ st Antonazzo), Monteduro (20′ st Mij), Imperato (27′ st Degiorgi), Greco. All. Corvaglia.

NOVOLI: Reho, Quarta, Marasco, De Blasi (6′ st Leaci), Indirli, Franco, Poleti, Marasco (27′ st Gurau), Gennari (41′ st Campilongo), Marzo, Massaro (41′ st Fedele). All. Tartaglia.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

(foto: un’immagine di Galatina-Città di Gallipoli)