PROMOZIONE/B – Il Manduria perde tre uomini: il Giudice sportivo della 23ª e di Coppa Italia

Dopo le partite della ventitreesima giornata in Eccellenza pugliese, giocate domenica scorsa, 16 febbraio, il Giudice sportivo competente ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari. CALCIATORI – Due gare per Nicolas Mastrodonato (Alto Tavoliere San Severo), Francesco Trovè (Otranto), Antonio Cannito (Fortis Altamura), Francesco Stella (Vigor Trani); squalifica per una gara effettiva per i seguenti calciatori:…