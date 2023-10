PROMOZIONE/B – Leverano a gonfie vele, Grottaglie e Taurisano ci sono: i tabellini della 7ª

in foto: il Leverano vince anche a Ceglie

Continua a viaggiare veloce il Leverano che cala un tris a Ceglie e consolida il primato in classifica con tre punti sul Grottaglie, vittorioso in rimonta a Copertino. Segue il Taurisano, alla terza vittoria consecutiva, che, con un gol di Mosca, piega il Galatone. Affermazione della Virtus Locorotondo nell’anticipo del sabato, bene anche la Rinascita che allunga la serie positiva a cinque partite. Cinquina del Galatina al Talsano, che continua a navigare nei bassifondi della classifica insieme a Carovigno e a Cedas, ancora a zero punti. Pari a reti bianche tra Veglie e Tricase.

I tabellini della settima di Promozione/B:

CEGLIE-LEVERANO 0-3

RETI: 39′ pt Miccoli, 7′ st Suwareh rig., 50′ st Lauretti

CEGLIE ( f. iniz.) Costantino, Palumbo, Attanasi, Di Coste, Merico, Maggi, Ciraci, Palazzo G., Pergola, De Pasquale, Bojang. All. Maggiore.

LEVERANO: Bruno, Pinto, Sperti, Valentino, Gubello, Pasculli, Miccoli, Spedicato, Suwareh (15′ st Palazzo, 20′ st Lauretti), De Carlo (11′ st Bleve), De Luca (27′ st Aranda). All. Caragiuli.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

—

VEGLIE-TRICASE 0-0

VEGLIE: Gutierrez, Del Monte, Martina D., Gullaci, Mignaco, Esposito (8′ st Voges), Michaylyszyn (25′ st Corallo), Lillo, Fiorini (41′ st Sillah), Ceballos (44′ st Musardo), Mesa (16′ st Pezzarossa). All. Sardelli (squalificato).

TRICASE: Barile, Giannuzzi, Beron, Crisafulli, Lopez, Bulnes, Zocco, Palumbo, Tamasco (12′ st Bravo), Pietrangelo, Cittadino (25′ st Koffi). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Vozza di Bari.

—

COPERTINO-GROTTAGLIE 1-2

RETI: 7′ pt Carrino (C), 25′ pt Sowe (G), 12′ st Sanyang (G)

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Muci (33′ st De Luca), Giannuzzi (23′ st De Michele), Elia, Perrone, Carrino, D’Amanzo, Mita (46′ pt Dalla Bona), Frisenda, Franco. All. Corallo.

GROTTAGLIE: Tursi, Pisano E., D’Amicis, Rossetti, Danese, Casaccio, Sanyang (43′ st De Roma), Mur, Sowe, Borda, Pappadà (42′ st Nicoli). All. Carrozzo.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

—

GALATINA-TALSANO 5-1

RETI: 13′ pt e 9′ st Manisi (G), 34′ pt Gningue (G), 39′ pt Potenza (G), 12′ st Giannetti (T), 15′ st Mauro (G)

GALATINA: Colapietro (23′ st De Oliveira), Candido, Mancarella, Marino Dino (30′ st Giannone), Gningue, Marino Daniele, Urrutia, Brue, Potenza (23′ st Bolte), Manisi, Mauro (30′ st Greco). All. Colagiorgio.

TALSANO: Sestino, Villa, Giannetti, D’Urso, Lecce, Lippo, Notaristefano (30′ st Santoro), La Gioia, Marsico (23′ st Cerchi), Guerra, Montervino. All. Ungaro.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

TAURISANO-GALATONE 1-0

RETI: 45′ pt Mosca

TAURISANO: De Gaetanis, Mele, Antonazzo, Solidoro (38′ st Frisco), Alessandrì, Pasca, Negro (35′ st Galati), Maiolo, Mosca (30′ st Vantaggiato), De Giorgi, Castrì. All. Botrugno.

GALATONE: Mirarco, Spano, Tundo, De Leo, Fracella, Inguscio, Mangia, Dollorenzo (33′ st Antico), Filoni (33′ sst Carrozza), De Leo, Levanto (30′ st Vetrugno). All. Rollo.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

RINASCITA R.-CEDAS AVIO BR 2-1

RETI: 23′ pt Marong (R), 40′ pt Lazzoi (C), 5′ st Conde (R)

RINASCITA R. (f. iniz.): Strafella, Jabang, Gueye M., Diop, Gueye B., Dan Almajiri, Thiam, Sene, Kassama, Conde, Marong. All. Hassane.

CEDAS AVIO BR: Lamarina, Morleo Cl., Margarito, Grande, Morleo Co., De Vincentis, De Francesco, Maggio, Brina, Motti, Lazzoi. All. Marangio.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-CAROVIGNO 4-2

RETI: 9′ pt Greco (C), 12′ pt e 18′ pt Diwouta (L), 23′ pt e 43′ st Musli (L), 40′ pt rig. Bari (C)

V. LOCOROTONDO: Semeraro, Scatigna, Sescu, Venere, Basile, Pascullo, Serio (23′ st Dos Santos), Paoluccio, Diwuota 844′ st Caramia), Sozzo (29′ st Pentassuglia), Musli. All. Pettinicchio.

CAROVIGNO: Laghezza, Regnani, Cirasino, Lanzillotti (29′ st Tanzariello), Angelini, Narracci, Misuraca (21′ st D’Erriquez), Taddeo (40′ st Gaeta), Zito, Greco, Bari. All. Del Vecchio.

ARBITRO: Farella di Taranto.