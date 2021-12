PROMOZIONE/B – Classifica marcatori, Montaldi cerca l’aggancio nel recupero. Doppiette per De Giorgi e Delgado

Quando manca il solo recupero di domani pomeriggio tra Locorotondo e Tricase, è ancora Doukorè a comandare la classifica marcatori di Promozione girone B con una lunghezza su Montaldi, che, contro i rossoblù, potrebbe anche tentare l’aggancio in vetta, e non solo. Al terzo posto di conferma Luciano Quarta (Leverano). Doppiette per Diego De Giorgi (Taurisano) e Delgado (Novoli).

La classifica marcatori aggiornata dopo 15 partite:

11 RETI: Doukoure (CD Gallipoli);

10 RETI: Montaldi (V. Locorotondo);

8 RETI: Quarta L. (Leverano);

7 RETI: Iurato (CD Gallipoli), Peluso C. (Talsano);

6 RETI: Mignogna (Talsano), Palazzo (Novoli), Sansò (CD Gallipoli), De Giorgi D. ’93 (Taurisano);

4 RETI: Serri (V. Locorotondo), Capone (Novoli), Monteduro (Capo di Leuca), Malagnino (Avetrana), Poleti (Novoli), Macchia (Brilla Campi), Massaro (Novoli), D’Amico (Tricase);

3 RETI: Gioia (Avetrana), Ponzo (Capo di Leuca), Ciriello (PS Legend), Puscio (Leverano), Cappellini (Veglie), Nocco (G. Melendugno), Scarcella (Novoli), Ungaro (Talsano), Pirelli (Capo di Leuca), Greco Oscar (Brilla Campi), Delgado (Novoli), Conde (Tricase), Rosafio (Tricase);

2 RETI: Libertini (Veglie), Ciurlia (Taurisano), Cecere (PS Legend), De Michele (Leverano), Luca (Taurisano), Vantaggiato (Taurisano), Preite (Taurisano), Galante (Talsano), Pasculli (Leverano), De Pascalis (Galatina), Crudele (PS Legend), De Giorgi D. ’85 (G. Melendugno), Giannuzzi (Leverano), Malerba (CD Gallipoli), Vergari (G. Melendugno), Bonaventura (Tricase), Sanyang (Avetrana), Muci (Leverano), Anglani (V. Locorotondo), Colagiorgio (G. Melendugno), Lillo (Veglie), Camara (PS Legend), Iaia S. (Brilla Campi), Atif (CD Gallipoli), Permeti (G. Melendugno), Pascali Gab. (Galatina), Florio (Capo di Leuca), Scarci (Talsano), Caravaglio (Brilla Campi), De Comite (Talsano), Mingiano (Galatina), Resinato (Brilla Campi), De Lorenzis T. (Veglie), Diallo (Tricase);

UNA RETE: Leaci (Novoli), Marzo (Novoli), Gennari (Novoli), Brindisi (G. Melendugno), Altavilla (Avetrana), Negro (CD Gallipoli), Lauretti (Leverano), Cofano (Galatina), Venere (V. Locorotondo), Chiffi (Atl. Tricase), Munua (Atl. Tricase), Carrozza F. (CD Gallipoli), Galiano (V. Locorotondo), Greco Gabriele (Capo di Leuca), Silva (Tricase), Fonte (Leverano), Campioto (Veglie), Indirli (Veglie), Ciardo (Talsano), Montervino (Talsano), Chiriatti (Melendugno), Scialpi (CD Gallipoli), Giorgetti (Galatina), Rizzo Jonas (Atl. Tricase), Crisafulli (Capo di Leuca), Carlà (Brilla Campi), Alessandrì (Taurisano), Ferrara (Veglie), Toumi (Avetrana), Carciullo (Galatina), Migali (Galatina), Cellamare (Talsano), Franco (Talsano), Portaccio (CD Gallipoli), Conte Nicolò (Melendugno), Paiano (Leverano), Cocciolo (Novoli), Marti (Brilla Campi), Lupo (Brilla Campi), Gatto (Talsano), D’Angelo (PS Legend), Diop Idrissa (Brilla Campi), Cretì (G. Melendugno), Alassia (PS Legend), Antonazzo (Capo di Leuca), Pasqua (Avetrana), Pedone (Leverano), Caputo (CD Gallipoli), Pascali Ale. (Galatina), Nazario V. (PS Legend), Perrone (PS Legend), Galati (Taurisano), Muciaccia (CD Gallipoli), De Benedictis (Leverano), Mossolini Becci (Veglie), Fumarola (V. Locorotondo), Longo (Locorotondo).

(foto: Diego De Giorgi, attaccante del Taurisano)