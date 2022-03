PROMOZIONE – Girone B, due rinvii e quattro scontri diretti: programma e arbitri della 24ª

Sarà un programma monco quello della 24esima giornata nel girone B di Promozione, a causa dei rinvii ufficializzati per Novoli-Avetrana (casi di Covid nell’Avetrana) e Leverano-Città di Gallipoli (casi di Covid nel Leverano). Il Tricase, Brilla Campi permettendo, potrebbe approfittarne per riprendersi il secondo posto virtuale, dopo averlo perso in settimana per via del successo del Novoli nel recupero col Talsano. Lunga trasferta per i tarantini di mister Pettinicchio, attesi nel Tacco d’Italia dal Capo di Leuca, ultimo in classifica e assetato di punti salvezza.

Stesso copione in Taurisano-Galatina: il Toro vuole riprendere in mano il discorso playoff ma avrà di fronte una squadra rivitalizzata dagli ultimi risultati positivi e con l’obiettivo di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Melendugno-Veglie mette in palio punti che valgono doppio: le due squadre sono divise da sole due lunghezze. Completa il programma la sfida tra Locorotondo e Spartan Legend.

Programma e arbitri (ore 16):

Atl. Tricase-Brilla Campi: Gianmarco Maestoso di Lecce (Carluccio-Alfieri)

Capo di Leuca-Talsano: Matteo Leopizzi di Lecce (Conversa-Boccuzzi)

G. Melendugno-Veglie: Salvatore Montanaro di Taranto (Calabrese-Coviello)

Taurisano-Galatina: Marco Lombardo di Brindisi (Eramo-Capurso)

V. Locorotondo-P. Spartan Legend: Giulio Quarta di Lecce (Di Ronzo-Maiorano)

Novoli-Avetrana: rinviata a data da destinarsi

Leverano-CD Gallipoli: rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA: CD Gallipoli 63; Novoli 42; Tricase 40; Leverano 36; Talsano e Taurisano 34; Locorotondo 29; Spartan Legend 28; Veglie 26; Avetrana e Brilla Campi 25; G. Melendugno 24; Galatina 21; Capo di Leuca 19.

—

GIRONE A (dom. ore 16): Arboris Belli-Don Uva (Racanelli di Bari), Atl. Acquaviva-Rutiglianese (Albano di Taranto), Fesca Bari-Sp. Apricena (a Bari “San Girolamo, Lovascio di Molfetta), FC Capurso-Bitritto Norba (Liegi di Barletta), Spinazzola-Foggia Incedit (Cipriani di Bari), Sp. Lucera-F. Acquaviva (Leo di Foggia), Virtus S. Ferdinando-Polimnia (Andreula di Molfetta).

CLASSIFICA: Polimnia 55; Arboris Belli 49; Spinazzola 48; Foggia Incedit 47; Bitritto Norba 45; Atl. Acquaviva 38; Lucera 35; V. San Ferdinando 33; Don Uva 26; FC Capurso 21; F. Acquaviva 19; Rutiglianese e Sp. Apricena 17; Fesca Bari 6.