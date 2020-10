PROMOZIONE/A-B – Leverano-Talsano, cambia la classifica: il Giudice sportivo della 3ª giornata

Il Giudice sportivo delle gare della terza giornata del campionato di Promozione pugliese giocata domenica scorsa, 18 ottobre.

GIRONE B

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Giuseppe Palmisano e Davide D’Elia (SB Ginosa), Ruben Permeti (Melendugno), Paolo Mazzotta e Rolando Giannuzzi (Leverano).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalificato sino al 12.11.2020 Cristian Maci (Veglie); sino al 05.11.2020 Mirko Muserra (Polimnia).

DIRIGENTI –

AMMENDE –

Gara Leverano-Talsano del 04.10.2020: il Giudice sportivo ha accolto il reclamo del Leverano contro il Talsano per aver schierato in campo un calciatore (Bakary Diatta) che, al momento della gara, risultava svincolato. Di conseguenza, è stata assegnata la vittoria a tavolino al Leverano.

La nuova classifica: Avetrana e Polimnia 9 – Brilla Campi e SB Ginosa 7 – FJ Gallipoli, Tricase, Locorotondo 4 – Leverano, Novoli, Melendugno 3 – Veglie, Taurisano, Arboris Belli e Talsano 1.

In Coppa Italia Promozione, una giornata di squalifica per Morris Cellamare (SB Ginosa).

GIRONE A

CALCIATORI – Quattro giornate per Massimo Cilumbriello (Spinazzola); una gara per Gaetano Roccia (Casona), Michele Binetti e Saverio Addario (Don Uva), Matteo Santoro (Foggia Incedit).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 29.10.2020 per Michele D’Ambrosio (Borgorosso Molfetta).

DIRIGENTI –

AMMENDE –

Gara Bitritto Norba-Virtus Mola del 18.10.2020: Il Giudice sportivo ha comminato la sconfitta a tavolino per 3-0 alla Virtus Mola, non presentatasi in campo, oltre alla sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e all’ammenda di 600+200 euro.