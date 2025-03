PROMOZIONE – Clamoroso ribaltone in finale di Coppa Italia: Leverano ko, trofeo al San Marco

Clamoroso ribaltone nella finale di ritorno di Coppa Italia Promozione. Il San Marco in Lamis si aggiudica il trofeo 2024/25 battendo il Leverano per 3-0. All’andata prevalsero i salentini per 3-1. Reti di Salerno, Protino e Scanzano.

Il San Marco, dunque, succede nell’albo d’oro alla Rinascita Refugees che l’anno scorso prevalse in finale sulla Virtus Palese.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA PROMOZIONE PUGLIA

2009-10: Valenzano Japigia; 2010-11: Corato; 2011-12: Pro Italia Galatina; 2012-13: Casarano; 2013-14: Bitonto; 2014-15: Gravina; 2015-16: Cerignola; 2016-17: Fasano; 2017-18: Mesagne; 2018-19: Deghi; 2019-20: NON TERMINATA (finale Atletico Racale-United Sly non disputata causa COVID; Coppa assegnata al Racale con delibera 9-8-2022 per successiva radiazione United Sly); 2020-21: NON TERMINATA (Causa Covid); 2021-22: Foggia Incedit; 2022-23: Nuova Spinazzola; 2023-24: Rinascita Refugees; 2024-25: San Marco in Lamis.