PROMOZIONE – Anche Caruso (come il suo Ostuni) vede la vetta: la classifica marcatori dopo la 17ª

Con Doukourè fermo al palo, ne approfitta Caruso per farsi sotto in classifica marcatori. L’attaccante dell’Ostuni decide il big match con il Racale e sale a quota dodici. Doppia cifra per Mignogna, che apre le marcature nel 3-1 del Sava al De Cagna. Doppietta per Manisi, che partecipa alla goleada del Matino sull’Avetrana. Doppietta anche per Marzo, che trascina l’Aradeo alla vittoria sul campo del Brilla Campi e per Richella del Matino. In totale sono ventinove la reti della diciassettesima giornata.

TREDICI RETI: Doukourè (Matino);

DODICI RETI: Caruso (Ostuni);

UNDICI RETI: Birtolo (Manduria), De Giorgi Diego ’93 (Taurisano);

DIECI RETI: Salguero (Racale), Mignogna (Sava);

NOVE RETI: Sanyang (Avetrana), Manisi (Matino);

OTTO RETI: Carrozza (Maglie), Quarta (SF Leverano), Longo (Ostuni), Vasco (Sava);

SETTE RETI: Meneses (De Cagna 2010), Presicce (Racale), Minelli (Avetrana), Scarcella (Carovigno), Botrugno (Taurisano);

SEI RETI: Cortese (Veglie), Cappellini (Novoli), Capristo (Ostuni), Lorenzo (De Cagna 2010), Macchia (Brilla Campi);

CINQUE RETI: Migali (Aradeo), Kunde (Avetrana), Giorgetti (De Cagna 2010);

QUATTRO RETI: Riezzo (Manduria), Lopez (Racale), Ruberto (Aradeo), Rizzo (SF Leverano), Tedesco (Novoli), Cellamare (Sava), Iurato (Maglie), Tidiane (Manduria/Carovigno), Greco (Aradeo);

TRE RETI: Venza (Matino), De Matteis (Matino), Diagnè (Carovigno), Piccinno (Uggiano), Kandji (Sava), Aprile (Racale), Greco (Carovigno), Levanto (Aradeo), Garrapa (Uggiano), Arcadio (Manduria), De Benedictis (SF Leverano), Castano (Taurisano), Culiersi (De Cagna 2010), Zaccaria (Manduria), Khalil (Maglie), Luca (Taurisano), Colluto (Manduria), Marzo (Aradeo);

DUE RETI: Giorgio (Matino), Iaia (Novoli), Amaddio (Sava), Brindisi (Maglie), Napolitano (Manduria), Gioia (Sava), Serti (Brilla Campi), Raponi (Matino), Toumi (Avetrana), Verardo (Aradeo), Carlà (Brilla Campi), Papa (Brilla Campi), Tony Lanzilotti (Carovigno), Franco (Matino), Iunco (Novoli), Turco (Carovigno/Ostuni), Pace (Maglie), Belmonte (Uggiano), Garcia (Matino), Nero (Maglie), Beltrame (Sava), Pirretti (Taurisano), D’Amicis (Matino), Protopapa (Veglie/Avetrana), D’Ettorre (Sava), Calò (Manduria), Gennari (Novoli), Malagnino (Manduria), Richella (Matino);

UNA RETE: Zilli (Taurisano), Faggiano (Novoli), Tamborrino (Carovigno), De Giorgi Diego ’85 (Racale), Enama (De Cagna 2010), Ferrarese (Ostuni), Dell’Anna (SF Leverano), Parlati (Racale), Danese (Manduria), Nazaro (Sava), Bringas (Matino), Cocciolo (Novoli), Zocco (Maglie), Molfetta (Ostuni), Bakary (Manduria), Baba (Veglie), Sforza (Brilla Campi), Gallone (Manduria), D’Amico (De Cagna 2010), Giannotti (Brilla Campi), Permeti (Maglie), Conte (Aradeo), Perrone (Avetrana), De Carlo (Veglie), Petruzzella (Veglie), Perrone (SF Leverano), Cezza (Veglie), Leggiero (Ostuni), Santoro (Taurisano), Conte (Manduria), Setreanu (Uggiano), Citto (Maglie), Casalino (Racale), Zizzi (Ostuni), Mele (Taurisano), Salvi (Ostuni), Galeano (Avetrana), Caravaglio (Brilla Campi), Cannone (Ostuni), Resinato (Brilla Campi), Elia (Taurisano), Aulita (Novoli), Cavallo (Sava), De Michele (Sava), Calabuig (Matino), Garzia (Uggiano), Torsello (Racale), Rodrigues (Racale), Mazza (Novoli), Marzo (Da Cagna 2010), Giannuzzi (SF Leverano), Ciurlia (Taurisano), Citto (Matino), Bergamo (Veglie), Coquin (Maglie), Gatto (Manduria), Mummolo (Manduria), Allegrini (Avetrana).