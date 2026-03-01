PRIMA CATEGORIA/B – Risultati 20ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 21 – 8ª rit.
(08.03.2026 h 15)
S. Vito-A. Altamura
FC Santeramo-Cedas Avio BR
RS Crispiano-FC Capurso
Latiano-FC Manduria
DB Manduria-Giovani Cryos
Pol. Noci-Real Mottola
Riposa ST Fasano
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Promozione; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l’eventuale ripescaggio in Promozione sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata; ai playout: terzultima-penultima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.
