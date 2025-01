PRIMA CATEGORIA/B – Risultati 16ª giornata, classifica e prossimo turno



PROSSIMO TURNO

GIORNATA 17 – 2ª rit.

(02.02.2025 h 15)

Giovani Cryos-Ceglie

Ostuni C. 24-Cedas Avio BR

ST Fasano-G. Palagianello

S. Vito-H. Laterza

Real Mottola-Latiano

R. Rutiglianese-Noicattaro

Riposano Castellana, P. Noci

Da recuperare: Real Mottola-S. Vito (dal 61′, 1-0 – 06/02)

(Statte ritirato il 19.11.2024)

Regolamento: la prima classificata accede direttamente in Promozione; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente dei playoff sarà in prima posizione nella classifica per eventuali ripescaggi. Retrocede direttamente l’ultima classificata; ai playout: terzultima-penultima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.

