Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 20.10.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 20 ottobre 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

CASTELLANA: Vincenzo Rotolo (dir., fino al 31-10-24)

CEDAS AVIO BRINDISI: Marco Chianura (1)

CEGLIE: Kemo Bojang (1), Diego Deangelis (2); Ivan Lecce (1)

GIOVANI CRYOS:

GIOVENTÙ PALAGIANELLO: Pietro Torniti (1)

HELLAS LATERZA:

LATIANO:

NOICATTARO:

OSTUNI CALCIO 24:

POLISPORTIVA NOCI:

REAL MOTTOLA: Tommaso Spicoli (2)

RINASCITA RUTIGLIANESE:

S. VITO:

SOCCER TEAM FASANO:

STATTE:

Gara P. Noci-Ceglie del 6/10/24: accolto il ricorso del Noci, vittoria per 3-0 a tavolino (il Ceglie ha schierato in campo il calciatore Bojang che doveva ancora scontare un turno di squalifica)

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA:

CAROSINO:

CURSI: Gianluca Nocita (2)

DON BOSCO MANDURIA: Antonio Cimino (dir., fino al 24-11-24)

FOOTBALL TAVIANO:

GALATONE CALCIO: Stefano Filoni (5, colpiva con una manata un avversario a gioco fermo; proferiva frase irriguardosa verso l’arbitro); Diego Mento (4, dopo un provvedimento disciplinare proferiva frase irriguardosa in dialetto verso l’arbitro)

GIALLOROSSI ARADEO: Adriano Papadia (all., fino al 24-11-24); Claudio De Pascalis (2)

NUOVA AVETRANA: Luciano Frascella (all., fino al 31-10-24)

POLISPORTIVA BAGNOLO:

POL. GALATONE: Cosimo Albano (1)

RUFFANO: Ammenda di 100 euro; Andrea Paiano (2)

SQUINZANO: Claudio De Pascalis (dir., fino al 24-11-24)

VASTE POGGIARDO 91: Giacinto Gigante (2)

VIRTUS SAN PANCRAZIO: Simone De Luca (1)

—

SECONDA CATEGORIA/B

ARCOBALENO TRIGGIANO:

ATLETICO PEZZE: Luigi Laterrenia (3)

AVANTI ALTAMURA:

BITETTO:

CITTÀ DI AVETRANA:

DIMATEAM: Stefano Giove (1)

KIDS CLUB CONVERSANO:

NEW TEAM CELLAMARE:

PRO GIOIA:

PRO MASSAFRA:

REAL SANNICANDRO: Cristian Radicchio (3)

SAN GIORGIO:

TAF CEGLIE MESSAPICA: Edoardo Erculeo (dir., fino al 07-11-24); Pietro Leuzzi (1); Angelo Colella (1)

VIRTUS CALCIO MESAGNE:

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ATLETICO CARMIANO MAGLIANO: Francesco Quarta (dir., fino al 23-11-24); Cristian S. Tondi (all., fino al 23-11-24)

CITTÀ DI POGGIARDO:

C. SOLETO:

GIOVENTÙ CALCIO MURO: Federico Trinchese (dir., fino al 31-10-24)

KALE POLIS GALLIPOLI: Marco Mastellone (1)

PRESICCE ACQUARICA: William Normanno (1)

REAL CELLINO:

REAL NEVIANO:

SAN DONACI: Ammenda di 50 euro; Antonio Greco (2)

SOCCER DREAM PARABITA: Fabio Mandorino (dir., 1)

SOCCER GREEN SURBO:

SPONGANO:

SUPERSANO:

VALESIO SPORT TORCHIAROLO: Giorgio Pagliara (1); Alessio Patera (1)

Gara VS Torchiarolo-Real Neviano del 6/10/24: accolto il ricorso del Neviano, vittoria per 3-0 a tavolino (il Torchiarolo ha schierato in campo i calciatori Giorgio Pagliara e Alessio Patera che dovevano ancora scontare un turno di squalifica).

Gara Soccer Dream Parabita-Kale Polis Gallipoli del 6/10/24: accolto il ricorso del Parabita, vittoria per 3-0 a tavolino (il Kale Polis ha schierato in campo il calciatore Marco Mastellone che doveva ancora scontare un turno di squalifica).