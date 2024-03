Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 10.03.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 10 marzo 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

A. FRAGAGNANO:

ATL. MARTINA:

CASTELLANA:

GIOVANI CRYOS: Alessandro Bello (1)

H. LATERZA: Paolo Criscuolo (dir., fino al 21/03/24); Giacinto Passarelli (1)

LATIANO: Vincenzo Galiano (1)

P. NOCI:

R. PUTIGNANO:

R. RUTIGLIANESE:

REAL MOTTOLA: Antonio Mastrangelo (1)

RS CRISPIANO:

S. VITO: Ammenda di 300 euro; Francesco D’Ignazio (1); Kevin F. Rizzato (1)

SOCC. T. FASANO: Sebastiano Brescia (1); Luca Vinci (1)

STATTE:

VILLA CASTELLI: sconfitta 0-3 a tavolino (pro Statte)*; ammenda di 200 euro; Antonio Cavallo (dir., fino al 14/05/24); Francesco Semeraro (8); Paolo Cantoro (4); Cosimo Siliberto (3); Leonardo Nannavecchia (2); Enrico Cantoro (2); Stefano Amaddio (3)

* sospensione della gara da parte dell’arbitro al 48′ pt per via delle proteste di alcuni calciatori del Villa Castelli – in seguito alla concessione di un rigore a favore degli avversari – in quanto ha ritenuto non fosse garantita la propria incolumità;

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA:

CURSI:

DB MANDURIA: Carlo De Nisi (1)

F. TAVIANO: Gabriele Pizzileo (1)

G. ARADEO:

MELPIGNANO:

N. AVETRANA: Donato Carluccio (10, offese con frasi discriminatorie a un avversario)

P. BAGNOLO:

RUFFANO:

SAVA: Pietro Lomartire (1)

V. LECCE: Matteo Pastore (1); Antonio Gigante (1)

V. SAN PANCRAZIO: Manuel Spedicati (dir., fino al 14/05/24); Cataldo Spagnolo (dir., fino al 21/03/24); Diadji Kandji (1); Giovanni Mummolo (1)

VERNOLE: Riccardo Murrone (1)

ZOLLINO:

—

SECONDA CATEGORIA B

ARC. TRIGGIANO:

ATL. PALAGIANO:

ATL. PEZZE:

BITETTO:

CAROSINO:

DIMATEAM:

ESP. MONOPOLI:

G. PALAGIANELLO: Graziano Trotolo (dir., fino al 13/04/24); Carmelo Giove (1); Alberto Tanzarella (1)

GRUMESE:

KC CONVERSANO:

NT CELLAMARE:

PRO GIOIA:

SAN GIORGIO: Cosimo Quercia (1)

TAF CEGLIE: Andrea Dicursi (1)

VC MESAGNE: Antonio Morieri (1)

SECONDA CATEGORIA C

CD POGGIARDO:

GC MURO:

KP GALLIPOLI:

PRESICCE ACQUARICA:

R. NEVIANO: Ebrima Camara (1)

SALENTO SOCCER A.:

SAN DONACI:

SD PARABITA:

SG SURBO:

SOLETO: Alessandro Cuppone (1)

SQUINZANO: Francesco Manca (1); Antonio Cocciolo (1)

TRICASE ASD: Andrea Licchetta (1); Vito Ponzetta (1+1); Giuseppe Musio (1); Antonio Turco (1)

VASTE POGGIARDO 91: Brian I. Basterra (1); Pietro L. Cofano (1); Abdou Kande (1)

VS TORCHIAROLO: Dennis Tommasi (1)