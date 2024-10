Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 06.10.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 6 ottobre 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

CASTELLANA:

CEDAS AVIO BRINDISI:

CEGLIE: Ivan Lecce (1)

GIOVANI CRYOS:

GIOVENTÙ PALAGIANELLO:

HELLAS LATERZA:

LATIANO: Claudio Morleo (1)

NOICATTARO:

OSTUNI CALCIO 24:

POLISPORTIVA NOCI:

REAL MOTTOLA:

RINASCITA RUTIGLIANESE:

S. VITO:

SOCCER TEAM FASANO: Ammenda di 50 euro

STATTE:

P. Noci-Ceglie: preannuncio di reclamo della Pol. Noci, risultato sub iudice (1-2)

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA: Ammenda di 100 euro

CAROSINO: Antonio Forleo (1)

CURSI:

DON BOSCO MANDURIA:

FOOTBALL TAVIANO:

GALATONE CALCIO: Ammenda di 150 euro; Piero A. Del Vescovo (5, si rifiutava di uscire dalla propria area di rigore proferendo frasi minacciose, ingiuriose e irriguardose verso il direttore di gara dopo la concessione di un rigore agli avversari; a fine gara rientrava in campo continuando a minacciare l’arbitro); Alessandro Buttazzo (4, dopo la rete degli avversari inseguiva il direttore di gara con atteggiamento minaccioso e proferiva frase irriguardosa)

GIALLOROSSI ARADEO: Giorgio M. Greco (dir., fino al 10-11-24)

NUOVA AVETRANA:

POLISPORTIVA BAGNOLO:

POL. GALATONE: Giuseppe Contaldo (all., fino al 17-10-24)

RUFFANO: Davide De Icco (all., fino al 17-10-24)

SQUINZANO:

VASTE POGGIARDO 91:

VIRTUS SAN PANCRAZIO:

—

SECONDA CATEGORIA/B

ARCOBALENO TRIGGIANO:

ATLETICO PEZZE:

AVANTI ALTAMURA:

BITETTO:

CITTÀ DI AVETRANA:

DIMATEAM:

KIDS CLUB CONVERSANO:

NEW TEAM CELLAMARE:

PRO GIOIA:

PRO MASSAFRA:

REAL SANNICANDRO:

SAN GIORGIO:

TAF CEGLIE MESSAPICA:

VIRTUS CALCIO MESAGNE:

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ATLETICO CARMIANO MAGLIANO:

CITTÀ DI POGGIARDO: Santo Monteduro (2); Francesco Circolone (1)

C. SOLETO:

GIOVENTÙ CALCIO MURO:

KALE POLIS GALLIPOLI: Mattia Coppola (1)

PRESICCE ACQUARICA:

REAL CELLINO:

REAL NEVIANO: Sancoung Faty (1)

SAN DONACI:

SOCCER DREAM PARABITA:

SOCCER GREEN SURBO:

SPONGANO: Abdoul Fall (1); Gioacchino Garrapa (1)

SUPERSANO: Salvatore Scarlino (1)

VALESIO SPORT TORCHIAROLO:

Gara VS Torchiarolo-Real Neviano: ricorso del Real Neviano, risultato sub iudice (5-0)

Gara SD Parabita-KP Gallipoli: ricorso del SD Parabita, risultato sub iudice (2-2)