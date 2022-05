PRIMA CATEGORIA/C – Cursi, il pari non basta: il Mesagne vince la finale playoff

Il Mesagne si aggiudica la finale playoff del girone C di Prima Categoria, pareggiando per 1-1 col Cursi dopo i tempi supplementari. A decidere l’incontro, il gol di Vergari per il Cursi, al 13′, e l’autorete di un difensore del Cursi al 40′ del primo tempo. Risultato che, per via della miglior classifica (Mesagne in vantaggio negli scontri diretti col Cursi nonostante i 52 punti racimolati da entrambe), permette ai brindisini di prevalere sugli avversari e di classificarsi al primo posto della graduatoria per gli eventuali ripescaggi in Promozione, dove, invece, ci è andato direttamente il Copertino, squadra vincente del campionato.

I verdetti del girone C si completano con le retrocessioni (già ufficializzate domenica scorsa) di Soleto e Monteroni. Il Soleto, in quanto ultimo in classifica; il Monteroni, invece, essendo la squadra penultima in classifica ma avendo uno svantaggio di ben 18 punti sulle terzultime, Virtus Lecce e Parabita.ù

Nella semifinale playoff del girone B, Audace Fragagnano-Palagiano 0-1. Il Palagiano accede alla finale di domenica prossima che si giocherà sul campo del Real Carovigno. Real Mottola già promosso in Prima Categoria; il 15 maggio, spareggio salvezza Spartan Boys-Civitas Conversano.