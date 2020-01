PRIMA CATEGORIA/C – A 50 anni torna in campo il “Re Leone”: Aruta (e non solo) all’Atletico Veglie-Mesagne

Cominciano ad arrivare le prime note ufficiali di mercato in casa Lecce. Dopo Dumancic, ceduto in prestito al Gozzano, lascia il Salento anche Riccardo Fiamozzi che passa in prestito biennale con obbligo di riscatto all’Empoli. A breve, l’ormai ex esterno difensivo giallorosso dovrebbe ritrovare un suo compagno di squadra: per Andrea La Mantia al club…