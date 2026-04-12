PRIMA CATEGORIA/C – Risultati 24ª giornata, classifica e prossimo turno
PRIMA CATEGORIA/C – Risultati 24ª giornata, classifica e prossimo turno
Da recuperare: Atl. Carmiano-Magliano-SD Parabita (16/04 h 18)
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 25 – 12ª rit.
(19.04.2026 h 16.30)
V. San Pancrazio-Atl. Carmiano Magliano
Ruffano-Capo di Leuca
Veglie-CD Avetrana
Real Cellino-S.P. Vernotico
G. Aradeo-Pol. Galatone
Popggiardo 91-Supersano
SD Parabita-V. Erchie
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Promozione; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l’eventuale ripescaggio in Promozione sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata; ai playout: terzultima-penultima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.
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(in collaborazione con calciowebpuglia)