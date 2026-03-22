PRIMA CATEGORIA/C – Risultati 23ª giornata, classifica e prossimo turno
PRIMA CATEGORIA/C – Risultati 23ª giornata, classifica e prossimo turno
Da recuperare: Atl. Carmiano-Magliano-SD Parabita (02/04 h 18)
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 24 – 11ª rit.
(12.04.2026 h 16)
S.P. Vernotico-G. Aradeo
Virtus Erchie-Poggiardo 91
Atl. Carmiano Magliano-Ruffano
Pol. Galatone-SD Parabita
CD Avetrana-Supersano
Capo di Leuca-Veglie
Real Cellino-V. San Pancrazio
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Promozione; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l’eventuale ripescaggio in Promozione sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata; ai playout: terzultima-penultima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.
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(in collaborazione con calciowebpuglia)