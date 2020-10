Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della prima giornata nei campionati di Prima (girone B e C) e Seconda Categoria (girone C) pugliesi. PRIMA CAT. GIRONE B CALCIATORI – Due giornate per Angelo De Bartolomeo (RS Crispiano); una giornata per Roberto De Giosa (Noja). ALLENATORI/STAFF TECNICO – DIRIGENTI – Inibizione per Onofrio Rufo…