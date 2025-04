DILETTANTI – Semifinali playoff-playout 1C, playoff 2C: i risultati

Squinzano e Ruffano si contenderanno la vittoria nei playoff di Prima Categoria girone C. I bianconeri battono 2-1 il Capo di Leuca con le reti di Quarta e D’Amanzo; per i gialloblù, gol della bandiera di Manisi.

Colpo esterno del Ruffano che passa a Taviano sovvertendo i pronostici e il fattore campo. Di Chirivì il gol-partita.

Nel playout si salva il Vaste Poggiardo che vince in trasferta per 4-1 sul campo del Galatone Calcio. Quest’ultimo, che aveva rilevato il titolo del Melendugno prima di questa stagione, retrocede in Seconda così il Carosino, retrocesso in quanto ultimo in classifica.

Nella semifinale playoff di Seconda Categoria girone C, vittoria casalinga della Soccer Dream Parabita che elimina il Real Cellino e andrà ad affrontare, domenica prossima, l’Atletico Carmiano Magliano in trasferta.