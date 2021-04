LECCE – Primavera, vittoria col brivido: un gol di Ancora stende il Pisa in zona Cesarini

Ritorna alla vittoria, strappandola per i capelli al cronometro, il Lecce di Vito Grieco che batte il Pisa per 2-1. A decidere l’incontro, per i giallorossi, sono state le reti di Del Rosso (autogol) e quella di Ancora, in zona Cesarini; il momentaneo pareggio pisano è stato opera di Lepri in avvio di ripresa.

È dei Pisa la prima palla gol della partita: è il 5′ e Susso trova una pronta reazione di Borbei che gli nega il gol. Al 12′ Trezza manca il bersaglio con una conclusione debole che non desta preoccupazioni per Falsettini. Al quarto d’ora, Panattoni si libera e tira, pallone deviato in corner. Al 28′ grande occasione per il Pisa: Pascarella vede un’irregolarità di Borbei in uscita e decide per il rigore, dal dischetto si presenta Panattoni che, però, si vede neutralizzare il tiro dal portiere giallorosso. E allora il Lecce passa: su azione di Lemmens, il portiere del Pisa pasticcia rinviando su un proprio difensore che, a sua volta, spedisce involontariamente il pallone nella propria porta.

Dopo il riposo, arriva la doccia fredda per i giallorossi: è il 47′ e Lepri, con un gran tiro a giro, fredda Borbei. La reazione dei giallorossi c’è, ma è poco concreta. L’occasione più nitida capita sui piedi di Vulturar che, a porta vuota, manca il bersaglio da ottima posizione. I cinque di recupero sono ricchi di pathos: al 90′ Ancora controlla bene, ma si mangia il gol del vantaggio; al 93‘ ecco il gol del Lecce con lo stesso Ancora che, servito da Macrì, vince la resistenza di Falsettini e incorna in porta il 2-1. Al 95′, poi, l’arbitro fischia la fine: per il Lecce è la prima vittoria dal 13 marzo scorso. I giallorossi agganciano il Pescara in vetta alla classifica, ma gli abruzzesi hanno da recuperare ben quattro gare. Prossima sfida: sabato 17, ancora in casa, questa volta contro il Cosenza.

IL TABELLINO

Cavallino (Le), stadio Kick-Off

sabato 10 aprile 2021, ore 11

Primavera B 2020/21 girone B – giornata 17

LECCE-PISA 2-1

RETI: 33′ aut. Del Rosso (L), 47′ Lepri (P), 90+3′ Ancora (L)

LECCE: Borbei, Lemmens, Hasic, Maselli, Ciucci, Monterisi, Inguscio (68′ Secasnky), Vulturar, Burnete (85′ Ancora), Ortisi (62′ Back), Trezza (68′ Macrì). A disp. Viola, Cultrato, Pani, Gianfreda, Pascalau, Mancarella, Piazza. All. Grieco.

PISA: Falsettini, Arapi, Mauro, Romiti, Gaffi, Del Rosso, Sibilio (77′ Munno), Lepri (58′ Romeo), Panattoni (85′ Cenni), Andreano (85′ Penco), Susso. A disp. Colnago, Selmi, Macchi, Edu Mengue, Pasquini, Sabia, Falconi. All. Paffi.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Lepri, Mauro (P). Espulsi: nessuno. Recupero: 2+5. Al 28′ Borbei (L) para un rigore di Panattoni (P).

(foto: ©SalentoSport/Coribello)