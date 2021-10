LECCE – Primavera all’esame Sassuolo delle ex bandiere giallorosse: i convocati

Settima di campionato, domani alle ore 13, per la Primavera del Lecce di mister Vito Grieco, che sarà impegnata allo stadio “Ricci” contro il Sassuolo, il cui responsabile di tutto il settore giovanile è Checco Palmieri. Ma non è l’unico ex giallorosso nell’organigramma neroverde: ci sono anche Gigi Piangerelli (responsabile delle attività di base), Antonio Totò De Vitis (responsabile dell’area osservatori e collaboratore tecnico, mai giocato col Lecce ma leccese purosangue) e Mino Francioso (vice di Emiliano Bigica sulla panchina della Primavera). Allenatore dei portieri è Paolo Orlandoni, ex portiere del Casarano nei primi anni ’90.

Mister Grieco deve rinunciare agli squalificati Burnete e Lemmens, oltre agli infortunati di lungo corso Blondel Ciucci, Macrì, Piazza e Trezza. La squadra viene da due sconfitte e da un pareggio nelle ultime tre partite e non vince dallo 0-2 di Verona del 18 settembre. Mercoledì, poi, è stata eliminata dalla Lazio, a domicilio, in Coppa Italia.

Questi i calciatori convocati dal trainer giallorosso:

PORTIERI: Samooja e Bufano

DIFENSORI: Hasic, Pascalau, Dreier, Russo, Nizet, Scialanga

CENTROCAMPISTI: Martì, Vulturar, Torok, Gonzalez, Salomaa, Mommo, Daka, Milli

ATTACCANTI: Back, Carrozzo, Oltremarini, Coqu

Il programma della settima giornata: Atalanta-Roma 0-3 (ieri); oggi: Verona-Juventus, Cagliari-Inter; domani: Milan-Fiorentina, Empoli-Napoli, Sassuolo-Lecce (ore 13); lunedì: Pescara-Spal, Genoa-Bologna, Torino-Sassuolo.

Classifica: Roma 17 – Genoa 13 – Juventus e Napoli 12 – Inter 11 – Fiorentina 10 – Empoli 9 – Cagliari, Torino, Spal e Atalanta 8 – Sampdoria 7 – Lecce 6 – Sassuolo e Milan 5 – Bologna, Pescara e Verona 4.

(foto: Mino Francioso, archivio SS)