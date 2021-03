LECCE – Primavera, col Benevento per ricominciare a macinare punti: il programma della 15ª

Obiettivo: riprendere il cammino vincente dopo l’inatteso stop di Salerno. Ritorna in campo domani mattina il Lecce Primavera di Vito Grieco per ospitare il Benevento al Kick Off di Cavallino. Squadre in campo alle ore 11.

La formazione giovanile delle Streghe è quarta in classifica con 19 punti, sette in meno rispetto al Lecce vice capolista, ma con una gara in meno rispetto ai giallorossi e viene da una striscia di quattro risultati utili consecutivi (due pareggi e due vittorie). Nell’ultimo turno, il Benevento si è aggiudicato il derby campano proprio con la Salernitana, battendola 1-2 in trasferta. Arbitrerà la sfida il signor Carrione di Castellammare di Stabia.

Questi i convocati da mister Grieco:

PORTIERI – Borbei, Cultraro

DIFENSORI – Pani, Hasic, Pascalau, Ciucci, Monterisi, Lemmens

CENTROCAMPISTI – Trezza, Grave, Schirone, Macrì, Maselli, Secansky, Vulturar, Ortisi, Mancarella, Berg, Travaglini

ATTACCANTI – Inguscio, Felici, Burnete, Ancora

Il programma della quarta di ritorno nel campionato Primavera 2 girone B: Cosenza-Crotone rinviata, Lecce-Benevento (27.03 ore 11), Napoli-Pisa (27.03 ore 11), Pescara-V. Entella rinviata, Reggina-Frosinone (27.03 ore 10.30), Spezia-Salernitana (27.03 ore 11).

Classifica: Pescara* 31 – Lecce* 26 – Entella* 21 – Benevento** 19 – Crotone** 18 – Napoli*** 17 – Spezia**** 15 – Pisa e Cosenza*** 14 – Frosinone*** 12 – Reggina* 10 – Salernitana* 6.

*= una gara in meno

