LECCE – Primavera: Nizet e Hasic stendono l’Atalanta al Via del Mare

Seconda, pesantissima, vittoria consecutiva del Lecce Primavera che, dopo aver espugnato il campo del Genoa, mette sotto anche la quotata Atalanta per 2-1 davanti al pubblico del Via del Mare.

La gara si sblocca sulla fine del primo tempo, dopo essere stata equilibrata e con delle buone manovre su ambo i lati. Al 40′, Pascalau lancia sulla corsa Nizet che entra in area e viene atterrato da Cerasoli. È rigore, e, dal dischetto, trasforma lo stesso Nizet al primo gol stagionale.

Il raddoppio, in avvio di ripresa: Nizet ancora protagonista dalla bandierina, palla sulla testa di Hasic e incornata vincente che vale il raddoppio e il secondo gol stagionale per il difensore giallorosso. A metà tempo arriva il gol dell’Atalanta con un colpo di testa di Giovane che sorprende la difesa salentina. Il Lecce stringe i bulloni e prova a pungere in contropiede a caccia del gol per chiudere l’incontro, ma non serve: il triplice fischio di Gigliotti regala tre punti di platino alla squadra di Vito Grieco che si porta a 24 punti e vede la zona salvezza diretta.

Mercoledì, turno infrasettimanale sul campo del Milan. Fischio d’inizio alle ore 14.

IL TABELLINO

Lecce, stadio Via del Mare

sabato 5 marzo 2022, ore 11

Primavera 1 2021/22, giornata 22

LECCE-ATALANTA 2-1

RETI: 40′ Nizet rig. (L), 51′ Hasic (L), 66′ Giovane (A)

LECCE (4-3-3): Samooja; Lemmens, Hasic, Scialanga, Nizet (73′ Mommo); Vulturar, Salomaa (80′ Trezza), Johannsson (83′ Berisha); Carrozzo (73′ Burnete), Daka, Pascalau. A disp. Dima, Russo, Haakmat, Beenm Dreier, Macrì, Gallorini, Oltremarini. All. Grieco.

ATALANTA (4-3-3): Dajcar; Del Lungo (83′ Fisic), Ceresoli, Renault, Bernasconi (46′ Olivieri); Sidibe, Zuccon (74′ Omar), Panada; Cisse, De Nipoti, Chiwisa (46′ Giovane). A disp. Sassi, Hecko. All. Brambilla.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza.

NOTE: ammoniti Johannsson, Pascalau (L), Chiwisa, Del Lungo (A).

(foto: Nizet, a destra, con Burnete e Macrì – ph archivio Stella)