LECCE – Primavera, buon esordio per i baby giallorossi: da Cagliari arriva un punto

Buona prova e buon punto per la Primavera del Lecce, colto ad Assemini (Cagliari) contro i ragazzi allenati da mister Agostini. Succede tutto nella ripresa: Lemmens apre i giochi, Palomba ristabilisce la parità.

Esordio convincente per i baby giallorossi di mister Vito Grieco, più propositivi nella prima frazione rispetto agli avversari e vicini al vantaggio già al 7′ con un colpo di testa di Lemmens che sfiora l’incrocio. Al 20′ è ancora Lecce con Hasic che impatta su un cross di Vulturar, palla larghissima. Il Cagliari prova a riorganizzarsi ma è Gonzalez, al 26′, a mettere i brividi a D’Aniello che blocca con qualche difficoltà. Lo spagnolo, in chiusura di tempo, si fa ancora vivo con un diagonale alto di poco, poi i sardi chiudono in avanti e si fanno minacciosi in mischia.

Dopo il riposo, il Lecce mette subito la freccia con un tocco sotto misura di Lemmens che irrompe su un corner di Salomaa e mette dentro. Agostini mette dentro Tramoni che il Lecce soffrirà, e non poco. Al 59′ Desogus manca il pari di un soffio, è bravo Borbei ad alzare in corner. Dalla bandierina, Palomba beffa tutti raccogliendo una palla vagante e insaccando di testa il punto dell’1-1. Il Cagliari, adesso, ci crede e Ciucci deve mettere la museruola a Delpupo, pericoloso in un’azione personale. Al 62′ Yanken, sotto misura, sfiora il raddoppio per i locali. Il Lecce, però, si sistema meglio in campo e, da quel momento in poi, soffrirà ben poco. Al minuto 84′ c’è un bel tiro di Macrì da fuori, alto non di molto. Replica Gonzalez con un diagonale, palla fuori di un paio di metri. L’ultimo brivido, per il Lecce, arriva al 94′, con una punizione di Conti, figlio di Daniele, nipote del campione del mondo Bruno, che sfila alle spalle di Borbei, dando l’impressione del gol.

Finisce 1-1: primo punto, quindi, per il Lecce, che, dopo la pausa, esordirà in casa ospitando il Bologna.

IL TABELLINO

Assemini (Ca), 29.08.2021

Primavera 1 2021/22 – giornata 1

CAGLIARI-LECCE 1-1

RETI: 49′ Lemmens (L), 60′ Palomba (C)

CAGLIARI: D’Aniello, Zallu, Secci, Obert, Conti, Palomba, Delpupo (77′ Vinciguerra), Kourfalidis, Yanken (77′ Manca), Desogus, Cavuoti (57′ Tramoni). A disp.: Iliev, Iovu, Pintus, Sulis, Caddeo, Carboni, Schirru, Masala, Pulina. All.: Agostini.

LECCE: Borbei, Nizet, Ciucci, Hasic, Salomaa (82′ Milli), Vultural (90+3′ Gallorini), Burnete, Macri, Mommo (85′ Scialanga), Gonzalez, Lemmens. A disp.: Bufano, Russo, Dreier, Luperto. All.: Grieco.

ARBITRO: Taricone di Perugia.

NOTE: ammoniti Kourfalidis, Tramoni (C), Hasic, Vulturar, Lemmens (L), , 2′ pt, 3+2′ st.

Risultati prima giornata: Spal-Sampdoria 1-0, Sassuolo-Milan 1-1, Bologna-Napoli 1-2, Genoa-Pescara 6-0, Verona-Empoli 2-1, Fiorentina-Juventus 1-2, Torino-Roma 0-4, Inter-Atalanta 3-2, Cagliari-Lecce 1-1.

Classifica: Genoa, Roma, Inter, Juventus, Napoli, Verona, Spal 3 – Lecce, Milan, Cagliari, Sassuolo 1 – Atalanta, Empoli, Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Torino, Pescara 0.

Prossimo turno (11-12 set., calendario ancora da definire): Atalanta-Juventus, genoa-Cagliari, Inter-Fiorentina, Lecce-Bologna, Napoli-Sampdoria, Pescara-Empoli, Roma-Sassuolo, Spal-Verona, Torino-Milan.

(foto: Lemmens, autore del gol giallorosso – archivio Coribello-SalentoSport)