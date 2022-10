LECCE – Primavera, basta un gol al Cagliari per passare a San Pietro in Lama

Un gol di Korfalidis in apertura regala i tre punti al Cagliari e la seconda sconfitta stagionale al Lecce Primavera.

Sardi più propositivi in avvio di gara sempre con Vinciguerra che, al 15′, dialoga con Kourfalidis, abile a trafiggere Borbei dal limite. Il Lecce non reagisce e sfiora, a più riprese, di prendere il secondo gol. Primi squilli giallorossi dopo la mezzora con Corfitzen e Dorgu. Ultime due azioni: Vinciguerra, che trova Borbei in uscita, e Corfitzen, che non riesce a mettere al centro per Burnete.

Giallorossi più incisivi nella seconda parte di gara, prima con Salomaa, poi con Corfitzen, quindi con Daka, ma il gol è ancora lontano. Corfitzen e Daka costruiscono due buone azioni a metà tempo, ma non concretizzano. Burnete, poi, calcia a lato dopo aver intercettato un pallone sulla tre quarti. Sempre Corfitzen va al tiro, respinto dal portiere ospite. Lo scatenato danese sfida Lolic altre due volte e per due volte ha la meglio l’1 del Cagliari che poi annulla anche un sinistro di Daka allo scadere. Finisce 0-1, per il Lecce, nel prossimo turno, sfida sul campo dell’Empoli.

—

IL TABELLINO

LECCE-CAGLIARI 0-1

RETI: 15′ Korfalidis

LECCE: Borbei, Munoz (70’Minerva), Pascalau, Hasic, Dorgu, Samek, Vulturar, Berisha (70’Ciucci), Corfitzen, Burnete, Salomaa (46’Daka). A disp. Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Macrì, Gueddar, Kausinis, Borgo, Milli. All. Coppitelli.

CAGLIARI: Lolic, Zallu, Palomba, Veroli (82’Pintus), Idrissi, Cavuoti, Carboni, Kourfalidis, Masala (70’ Deriu), Grieger, Vinciguerra. A disp. Iliev, Arba, Coriano, Vitale, Caddeo, Mameli, Konatè, Kosiqi, Pulina.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia.