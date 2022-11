LECCE – Coppa Italia Primavera: Lazio sbriciolata, il Lecce passa agli ottavi

foto: C. Burnete (archivio)ph: Coribello/SS

Il Lecce Primavera di Federico Coppitelli avanza in Primavera Tim Cup. Cinquina alla Lazio nella gara dei sedicesimi di finale giocata al Deghi Center all’ora di pranzo e biglietto per gli ottavi di finale in tasca, dove, ad attenderlo, ci sarà l’altra squadra di Roma.

Gara in discesa già dopo due minuti, quando segna Hasic. Raddoppio di Burnete al 27′, poi, prima del riposo, arriva la doppietta di Corfitzen. Nella ripresa, Carrozzo chiude i conti per il 5-0 finale.

La partita con la Roma si giocherà a gennaio. Domenica, in campionato, al Deghi Center ci sarà la visita del Milan.

—

IL TABELLINO

LECCE-LAZIO 5-0

RETI: 2′ Hasic, 27′ Burnete, 30′ e 45′ Corfitzen, 75′ Carrozzo

LECCE (4-3-3): Borbei – Russo, Hasic, Abdellaoui, Dorgu (46′ Munoz)- Samek, Vulturar (59′ Borgo), Berisha (48′ Minerva) – Corfitzen, Burnete (59′ Carrozzo), Salomaa ((59′ Daka). A disp. Moccia, Leone, Pascalau, Dell’Acqua, Kausinis, Milli. All. Coppitelli.

LAZIO: Morsa (79′ Martinelli), Cannatelli, Di Nunzio, Akwasingi (58′ Sardo), Cannavaro, Kane, Napolitano, Coulibaly (80′ Cervello), Carbone (58′ Reddavide), Troise (65′ Giranelli), Rossi. A disp. Gningue, Plutnik. All. Sanderra.

ARBITRO:

NOTE: ammoniti Cannatelli, Borgo.