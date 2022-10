LECCE – Coppa Italia Primavera, esordio casalingo per i lupetti: il programma dei 32esimi

Esordio casalingo per il Lecce Primavera nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I lupetti di Federico Coppitelli sono attesi dal confronto con il Crotone, in programma mercoledì prossimo, 19 ottobre, alle ore 15, sul terreno sintetico del Deghi Center di San Pietro in Lama. Confronto secco, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al novantesimo; chi passa, se la vedrà con la vincente tra Lazio e Cosenza.

Il programma completo del trentaduesimi di finale (tutte le gare si giocheranno il 19 ottobre): Benevento-Reggina, Empoli-Ascoli, Genoa-Virtus Entella, Bologna-Pescara, Cesena-Parma, Frosinone-Pisa, Verona-Padova, Lazio-Cosenza, Lecce-Crotone, Milan-Spezia, Monza-Cittadella, Napoli-Salernitana, Spal-LR Vicenza, Torino-Como, Udinese-Venezia, Brescia-Cremonese.