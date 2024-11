FEMMINILE – La Zona Cesarini stavolta premia il Lecce Women: poker alla Nitor Brindisi

Questa volta la zona Cesarini premia il Lecce Women. Dopo i pareggi incassati a tempo scaduto contro Palermo e Villaricca, nell’ultimo turno di serie C la formazione giallorossa ha conquistato l’intera posta in palio sul campo della Nitor Brindisi realizzando due reti nei minuti finali, tra il 39′ e il 40′. Prima una perla della solita Serena D’Amico, abile a districarsi in area avversaria e a far secco il portiere con un destro angolato, poi una prodezza di Fabiola La Donna, lesta a sorprendere l’estremo difensore della Nitor con un pallonetto da fuori area: un uno-due che ha lasciato l’amaro in bocca alle padrone di casa che già pregustavano il sapore dolce dell’impresa.

Già, perché nel primo tempo proprie le brindisine per due volte avevano trovato il vantaggio con Gioia Perego, complici anche alcuni gravi errori difensivi delle giallorosse. I tentativi di fuga però erano stati prontamente stoppati dalle segnature di Benedetta Simone e Mariele Scardino. Allo stadio Fanuzzi, davanti a circa 500 spettatori, Nitor Brindisi e Lecce Women hanno dato vita ad una partita combattuta fino alla fine.

Grande soddisfazione nelle parole di Vera Indino, allenatrice del Lecce Women. “La vittoria è meritata, su questo non c’è alcun dubbio. Purtroppo l’approccio non è stato dei migliori e ciò ha condizionato il match. Abbiamo commesso alcuni errori sui quali evidentemente dovremo continuare a lavorare però le ragazze non hanno mai smesso di credere nella vittoria e alla fine i tre punti sono arrivati con merito. Il traguardo della salvezza è sempre più vicino”.

Domenica prossima il Lecce Women ospiterà a Castrignano de’ Greci le capitoline del Grifone Gialloverde. Fischio d’inizio anticipato alle ore 11.30.

(US Lecce Women)

—

IL TABELLINO

NITOR BRINDISI-LECCE WOMEN 2-4

RETI: 1′ pt e 27′ pt Perego (B), 9′ pt Simone (L), 32′ pt Scardino (L), 29′ st D’Amico (L), 40′ st La Donna (L)

NITOR BRINDISI: Bonaiuto; Cinieri, Lippolis, Da Silva, Miani; Margari, Monno (42′ st Penta), Abatangelo; Rotondo, Perego, Boccia (39′ st Rossini). In panchina: Macchia, Brescia, Caramia, De Matteis, Bianco, D’Ambrosio, Fassi. Allenatore Cosimo Penta.

LECCE WOMEN: Garzya, De Vito, Felline (39′ st Tondo), Megna, Tomei; Simone, Bertè; Labianca; La Donna, D’Amico, Scardino (29′ st Depunzio). In panchina: Prieto, Serio, Rizzo, Cudazzo, Mariano, Lisi, De Paola. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Rago di Moliterno.

NOTE: spettatori circa 500. Ammonite: Cinieri, Perego (B), Felline, Scardino, Simone (L). Recupero: pt 2′; st 5′.