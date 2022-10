FEMMINILE – Pronto riscatto Lecce Women, una doppietta di D’Amico stende la Vis Mediterranea

Pronto riscatto per il Lecce Women che espugna il campo della Vis Mediterranea con una doppietta di Serena D’Amico, già giunta a quota nove gol in campionato.

Al comunale di Baronissi, nel Salernitano, le ragazze allenate da Vera Indino si sono presentate senza alcune pedine importanti, come ad esempio il portiere spagnolo Noelia Prieto, infortunatasi a Palermo e poi costretta ad uscire nel match contro la Roma. Tra i pali ha fatto l’esordio da titolare la quattordicenne leccese Zaira Garzya, cresciuta nel vivaio leccese, alla seconda presenza in serie C dopo lo spezzone di partita giocato contro le capitoline. Proprio la numero 22 è stata protagonista nei minuti finali di una parata strepitosa sul calcio di punizione della specialista Olivieri destinato nel sacco. Al resto ci ha pensato il capitano, Serena D’Amico, con due gol d’autore che hanno permesso al Lecce Women di ribaltare la rete iniziale della campana Modafferi. Un successo meritato anche per le tante occasioni create nel corso del match e purtroppo non sfruttate dalle giallorosse.

“Oggi ho rivisto la squadra delle prime 6 gare, combattiva, sempre in partita – ha commentato l’allenatrice Vera Indino -. Nel primo tempo abbiamo subito la fisicità delle avversarie e anche il gol della Vis su calcio piazzato, ma le occasioni da gol più limpide sono sempre state le nostre. Nel secondo tempo una sontuosa Serena D’Amico ha fatto vedere chi è il capitano e si è messa la squadra sulle spalle e con due gol bellissimi e un salvataggio sulla linea di porta ha ribaltato il risultato. La squadra ha ricominciato a giocare e a creare occasioni. È stata una partita di carattere da parte di tutte, una partita da Lecce”. Domenica prossima al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci sarà di scena il Cosenza. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

—

IL TABELLINO

VIS MEDITERRANEA-LECCE WOMEN 1-2

RETI: 20′ pt Modafferi (VM), 5′ st e 10′ st D’Amico (LW)

VIS MEDITERRANEA: Pascale, Di Palma (25′ st Trapanese), Paolillo, Piscitelli (38′ st Cozzolino), Modaferri, Correr (34′ st Gorrasi), Sabatino, Mazza (15′ st D’Arco), Cuomo, Olivieri, Minella. In panchina: Pucova, Calvanese, Donnarumma, Piccolo, Galdi, Basile. Allenatrice Valentina De Risi.

LECCE WOMEN: Garzya; Coluccia (25′ st Trofimov), Silva, Felline, Rollo (35′ st Spedicato); Marsano, Guido, Linzalata, Pereira; D’Amico, Jaszczyszyn. In panchina: Serio, Di Staso, Monno, Durante, Di Lorenzo. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido.

NOTE: spettatori 500 circa. Ammonite: Rollo, Guido (L); Correr (VM). Angoli 9-5 per il Lecce. Recupero: pt 1′; st 6′.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 8): Chieti-Salernitana 11-0, Cosenza-Sant’Agata 3-3, Independent-CA Pescara 3-0, Matera-Frosinone 1-0, Palermo-Crotone 1-0, Roma Calcio-Res Roma 2-3, Trastevere-Grifone G. 5-0, Vis Mediterranea-Lecce Women 1-2.

CLASSIFICA: Res Roma 24 – Trastevere 22 – Lecce Women 21 – Chieti, Palermo 18 – Roma Calcio, Vis Mediterranea 15 – Matera 13 – Independent 12 – Frosinone 10 – Grifone G., Cosenza 4 – Salernitana, CA Pescara 3 – Crotone, Sant’Agata 2.

PROSSIMO TURNO (6 nov.): Sant’Agata-Matera, CA Pescara-Chieti, Crotone-Roma Calcio, Frosinone-Vis Mediterranea, Lecce Women-Cosenza, Palermo-Independent, Res Roma-Trastevere, Salernitana-Grifone G.