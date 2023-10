FEMMINILE – Lecce Women, poker alla Salernitana e ritorna il sorriso

Dopo tre partite senza vittoria, riassapora i tre punti il Lecce Women che cala il poker alla Salernitana per riprendere la corsa-salvezza dopo l’inatteso passo falso con il Grifone Gialloverde. Il Lecce Women torna alla vittoria a coronamento di una delle più belle partite della stagione. I tre punti sono il frutto di un gioco piacevole e finalmente redditizio dopo lo speco delle giornate precedenti. Ha vinto il coraggio dell’allenatrice Vera Indino e della sua scelta di lasciare in panchina titolari del calibro di Prieto, Ejzel, Daple e Pompa per dare spazio ad un folto gruppo di ragazzine cresciute nel vivaio.

Come dimostra la formazione di partenza di cui facevano parte due calciatrici nate nel 2009 (De Vito e Nutricati) e tre nel 2008 (Garzya, Di Staso e Scardino). “Con le scelte iniziali ho voluto dare un chiaro segnale a tutto il gruppo – ha detto l’allenatrice Vera Indino -. Ho messo in pratica ciò che diciamo nel corso della settimana e cioè che va in campo chi dà più garanzie. E così è stato. Devo ammettere che mi è piaciuta la risposta di chi ha giocato dall’inizio e anche di quelle ragazze che sono entrate in corsa. Tutte hanno dato il proprio contributo per la conquista della vittoria. Ora però non dobbiamo commettere l’errore di sentirci appagate, sappiamo bene che la strada che porta alla salvezza è ancora molto lunga e piena di insidie, di conseguenza già da martedì, alla ripresa degli allenamenti, bisognerà allenarsi al massimo per preparare al meglio la difficile partita di domenica in casa del Matera“.



Tra le note liete della giornata vissuta al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci c’è il primo gol in serie C della brindisina Giada Megna, classe 2006, la prima rete stagionale della centrocampista Simona Tomei e la doppietta della polacca Kinga Ejzel, alla quale evidentemente l’esclusione dalla formazione titolare deve aver fatto bene. Buona la prova del giovane portiere Garzya, del laterale difensivo Scardino e dell’attaccante Nutricati. Nota a parte per la solita e instancabile Serena D’Amico che pur restando all’asciutto è stata protagonista di una gara eccellente condita da due assist.

(US Lecce Women)

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-SALERNITANA 4-2

RETI: 13′ pt Megna (L), 12′ st Tomei (L), 24′ st e 41′ st Olivieri (S), 26′ st e 47′ st Ejzel (L)

LECCE WOMEN (4-4-2): Garzya; De Vito (50′ st De Paola), Felline (28′ st Daple), Becchimanzi, Scardino; Guido (1′ st Bocchieri), Di Staso, Tomei (30′ st Pompa), Megna; D’Amico, Nutricati (7′ st Ejzel). In panchina: Prieto, Hilker, Monno, Tondo. Allenatrice Vera Indino.

SALERNITANA (4-4-1-1): Pascale, Calvanese (28′ st Donnarumma), Longo (20′ st Ferrentino), Falivene, Colonnese (7′ st Tulimieri), Apicella, Cozzolino, Piccolo (28′ st D’Orso), Sabatino, Cuomo (39′ st Abate), Olivieri. In panchina: Marino, Mercede, Fusco, Di Santi. Allenatore Valentina De Risi.

ARBITRO: Lupinski di Albano Laziale.

NOTE: spettatori circa quattrocento. Ammonite: Bocchieri, Nutricati (L).

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 8): Crotone-Palermo 0-5, Catania-Grifone Gialloverde 3-0, E. Coscarello-Trastevere 1-11, Frosinone-Molfetta 5-1, Lecce Women-Salernitana 4-2, Montespaccato-Apulia Trani 1-1, Vis Mediterranea-Independent (15/11), Villaricca-Matera Sassi (08/11).

CLASSIFICA: Trastevere 24 – Vis Mediterranea 18 – Catania 16 – Matera Sassi 15 – Montespaccato 14 – Frosinone 13 – Lecce Women, Independent 11 – Salernitana 10 – Palermo 9 – Molfetta 8 – Villaricca, Grifone Gialloverde 7 – Apulia Trani 3 – E. Coscarello 2 – Crotone 1.

PROSSIMO TURNO (5 nov.): Apulia Trani-Palermo, E. Coscarello-Catania, Grifone Giallopverde-Montespaccato, Independent-Crotone, Matera Sassi-Lecce Women, Molfetta-Villaricca, Salernitana-Frosinone, Trastevere-Vis Mediterranea.