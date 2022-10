FEMMINILE – Lecce Women, con la Roma Calcio arriva il primo semaforo rosso

Dopo sei vittorie consecutive, arriva la prima battuta d’arresto per il Lecce Women, superato, a domicilio, dalla Roma per 3-0.

Un risultato che penalizza eccessivamente le salentine, presentatesi in campo con diverse defezioni e con alcune atlete in condizioni fisiche non ideali. Si segnala il debutto di Zaira Garzya, altro elemento del vivaio leccese.

Così l’allenatrice Vera Indino: “Partita molto combattuta sul piano fisico, soprattutto a centrocampo. Le squadre erano schierate a specchio ma le avversarie hanno avuto la meglio, soprattutto negli scontri fisici e sulle seconde palle. Siamo sempre state in partita, abbiamo avuto noi la prima occasione con Marsano al 7′ e subito dopo abbiamo subito due gol in pochi minuti. Nonostante tutto, abbiamo rialzato la testa e abbiamo reagito, ma quando giochi con quattro o cinque calciatrici non al meglio, diventa difficile affrontare una squadra come la Roma, che sa difendersi molto bene. Loro sono state brave a sfruttare le tre occasioni create e a noi il demerito di non essere riuscite ad aprire il match. Ma è solo una sconfitta, riprendiamo il lavoro e speriamo di recuperare tutte le infortunate in vista del prossimo incontro con la Vis Mediterranea”.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-ROMA CF 0-3

RETI: 10′ pt Del Rosso, 20′ pt De Leonardis, 5′ st Eletto

LECCE WOMEN: Prieto (32′ st Garzya), Coluccia, Silva (27′ st Barili, 33′ st Polo), Felline, Pereyra, Guido, Linzalata (22′ st Di Staso), Trofimov (16′ st Rollo), Marsano, D’Amico, Jaszczyszyn. A disp. Serio, Bocchieri. All. Indino.

ROMA CF: Vitaletti, Falvella, Farnesi, Verro, Grassi, Betti, Peri, Sivakova, De Leonardis, Del Rosso, Eletto. All. Santoni.

ARBITRO: Bernardini di Ciampino.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 7): Sant’Agata-Trastevere 0-5, CA Pescara-Vis Mediterranea 0-7, Crotone-Independent 2-2, Frosinone-Palermo 0-1, Grifone G.-Matera 0-3, Lecce Women-Roma Calcio 0-3, Res Roma-Chieti 2-1, Salernitana-Cosenza 1-2.

CLASSIFICA: Res Roma 21 – Trastevere 19 – Lecce Women 18 – Chieti, Roma Calcio, Vis Mediterranea, Palermo 15 – Frosinone, Matera 10 – Independent 9 – Grifone G. 4 – Salernitana, Cosenza, CA Pescara 3 – Crotone 2 – Sant’Agata 1.

PROSSIMO TURNO (30 ott.): Chieti-Salernitana, Cosenza-Sant’Agata, Independent-CA Pescara, Matera-Frosinone, Palermo-Crotone, Roma Calcio-Res Roma, Trastevere-Grifone G., Vis Mediterranea-Lecce Women.