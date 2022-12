FEMMINILE – Lecce Women a valanga sul Sant’Agata, si scatena Jaszczyszyn

Il Lecce Women archivia il 2022 di campionato con una sonante vittoria sul Sant’Agata, riscattando, così, la sconfitta di Roma, in casa del Trastevere, e il 2-2 di Coppa Italia col Matera.

Al “La Torre” di Castrignano de’ Greci si scatena Jaszczyszyn, autrice di quattro reti; a segno anche Marsano con una doppietta e capitan D’Amico.

A fine gara, il commento dell’allenatrice Vera Indino: “È stata una partita che dal primo minuto abbiamo messo sui binari giusti. Abbiamo capitalizzato tutte le azioni offensive create nei primi 45 minuti. Non mi è piaciuto l’atteggiamento del secondo tempo, troppa sufficienza e poca attenzione in fase difensiva. Abbiamo concesso 2 gol alle avversarie su lanci lunghi e abbiamo subito la loro aggressività. Nonostante i tanti infortuni e le tante assenze devo dire che è stata una buona gara ma è chiaro che noi vogliamo e possiamo sempre fare meglio”.

Il 2022 calcistico non è ancora finito per il Lecce Women. Domenica prossima infatti è in programma il match di Coppa Italia contro il Crotone. Si giocherà a Castrignano de’ Greci alle ore 14.30.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-SANT’AGATA 7-3

RETI: 6′ pt, 11′ pt, 16′ pt, 29′ pt Jaszczyszyn (LW), 36′ pt Raffaele rig. (SA), 41′ pt e 43′ st Marsano (LW), 2′ st e 6′ st Cammarata (SA), 10′ st D’Amico (LW)

LECCE WOMEN: Garzya (46′ st Rizzo); Pomes, Silva, Felline, Rollo (8′ st Bocchieri; 27′ st Di Lorenzo); Tomei, Di Staso (35′ st Durante), Pereira; Marsano, D’Amico, Jaszczyszyn (41′ st Crusafio). In panchina: Polo. Allenatrice Vera Indino.

ACADEMY SANT’AGATA: Vitale, Lazzara, Vitale, Cammareri (8′ st Oliveri), Florio, Caravello (33′ st Graziano), Raffaele, Cammarata, Panarello, Cucinotta, Barrile. In panchina: Dambra, Meneghini, Azzolina. Allenatore Carmelo Emanuele.

ARBITRO: Lepera di Rossano.

NOTE: spettatori cento circa. Ammonite: Da Silva, D’Amico, Felline (L); Cucinotta (A). Angoli: 2-3. Recupero: pt 1′; st 5′.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 13): CA Pescara-Grifone G. 2-4, Crotone-Trastevere 1-0, Frosinone-Cosenza 1-1, Independent-Roma Calcio 2-1, Lecce Women-Academy S. Agata 7-3, Palermo-Chieti 0-2, Res Roma-Salernitana 4-0, Vis Mediterranea-Matera 1-0.

CLASSIFICA: Res Roma 39 – Chieti, Trastevere 31 – Lecce Women 28 – Vis Mediterranea 25 – Palermo 24 – Matera 22 – Roma Calcio, Independent 19 – Frosinone 17 – Grifone G. 14 – Crotone 10 – Cosenza 9 – Salernitana 4 – A. Sant’Agata, CA Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (15 gen.): A. Sant’Agata-Crotone, Chieti-Vis Mediterranea, Cosenza-Independent, Grifone G.-Frosinone, Res Roma-Lecce Women, Roma Calcio-Matera, Salernitana-CA Pescara, Trastevere-Palermo.