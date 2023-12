FEMMINILE – In Coppa Italia a gonfie vele, il Lecce Women stende anche l’Apulia Trani

Dopo il Molfetta, sconfitto nel match d’esordio con un rotondo 4-0, anche l’Apulia Trani è costretta a cedere il passo al Lecce Women che guida la classifica del girone 3 di Coppa Italia di serie C a punteggio pieno. Ieri le giallorosse si sono imposte al comunale di Minervino Murge con un netto 3-0 al termine di una partita a senso unico.

Nonostante il maltempo e il campo pesante, le giallorosse hanno dominato il match dall’inizio alla fine concedendo alle avversarie – mai pericolose in area leccese – soltanto qualche calcio di punizione dalla lunga distanza. Anzi, il 3-0 finale sta molto stretto alle ragazze allenate da Vera Indino che con un po’ di precisione in più avrebbero potuto arrotondare il punteggio. Mattatrice dell’incontro è stato la solita e instancabile D’Amico, autrice di una doppietta di qualità a coronamento di una prestazione superlativa. Le giallorosse hanno usufruito anche di un autogol del difensore tranese Cottino.

“Va bene così, volevamo vincere e ci siamo riuscite senza rischiare nulla – ha detto l’allenatrice della formazione salentina -. Prima del fischio d’inizio avevamo qualche remora per le pessime condizioni del terreno di gioco, una volta iniziata la partita però l’abbiamo condotta in porto conquistando una vittoria meritata. Un plauso alle ragazze per lo spirito di sacrificio con il quale hanno affrontato il match e per il gioco espresso. Ora ci concentreremo sul prossimo match con il Matera che sarà decisivo per l’accesso agli Ottavi di finale”.

La sfida con le lucane è in programma domenica 17 dicembre, alle ore 14.30, al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci. In precedenza, mercoledì 13 dicembre, le giallorosse Bocchieri, Di Staso, Depunzio e Megna risponderanno alla convocazione nella Rappresentativa Under 20 Lnd.

IL TABELLINO

APULIA TRANI-LECCE WOMEN 0-3

RETI: 28′ pt e 21′ st D’Amico, 43′ pt aut. Cottino

APULIA TRANI: Di Bari, Ponzo, Sammarco, Cottino (33′ st Bruno), Chiapperini, La Donna (43′ st Corso), Scaringi (15′ st Mallardi), Zanaga, Speranza, Lombardi (15′ st Gargano), Delvecchio. In panchina: Spallucci, Vitale, Di Cuonzo. Allenatore Francesco Preziosa.

LECCE WOMEN: Prieto (39′ st Rizzo); Guido, Felline, Megna, Scardino; De Vito (27′ st Tomei), Di Staso (34′ st Mariano), Pompa, Depunzio (10′ st Simone); D’Amico, Ejzel. In panchina: Garzya, Bocchieri, Nutricati, Tondo, De Paola. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Cavacini di Lanciano.

NOTE: terreno pesante a causa della pioggia per tutta la durata del match. Spettatori circa cinquanta. Ammonita: Felline (L). Recupero: pt 4’; st 1’.