FEMMINILE – Lecce Women, presentati rosa e progetto per la nuova stagione

Dopo lo scoppiettante e promettente avvio di campionato sul rettangolo verde è arrivata la giornata delle presentazioni in casa Lecce Women. Il direttore generale Lino De Lorenzis, all’interno della suggestiva cornice del Palazzo Baronale De Gualtieris di Castrignano de’ Greci, ha condotto la serata introducendo gli ospiti e tutte le tesserate per la stagione agonistica appena avviata.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Castrignano de’ Greci, Roberto Casaluci: “Conosciamo bene la serietà della Lecce Women e dell’Unione Sportiva Lecce, siamo contenti che la procedura di gara per l’assegnazione del nostro impianto comunale al sodalizio femminile giallorosso si sia concluso con il migliore dei modi. Abbiamo infatti riscontrato grandissima professionalità nella gestione dello stadio comunale e nel modus operandi da parte di una realtà bella ed ambiziosa, con la quale siamo onorati di collaborare”.

La parola è poi andata al dottor Massimo Mazzocchi, componente del cda della Global Thinking Foundation main sponsor confermato del Lecce Women: “Porto i saluti della presidentessa Segre, assente per sopraggiunti impegni e di cui faccio orgogliosamente portavoce. Siamo da quattro anni felicemente partner di questo club, al quale offriamo il nostro supporto anche attraverso borse di studio che consentano alle giovani atlete di studiare e fare calcio, e siamo i primi in Italia ad operare in questo senso. Ci riteniamo uno sponsor un po’ anomalo perché non vendiamo prodotti, ma diamo grande supporto per la crescita delle ragazze e delle loro famiglie con valori sani utili nello sport e nella vita”.

E’ toccato poi all’amministratore delegato dell’US Lecce Sandro Mencucci: “Posso vantare uno scudetto vinto con la Fiorentina femminile, anche se quando mi approcciai in questo settore ero praticamente ignaro di tutto o comunque di molto. Era tutto un altro mondo, io ricordo che andai dai Della Valle dicendo loro che il calcio femminile meritasse attenzione, da parte nostra e della federcalcio. Avevamo bisogno di partire dall’alto per dare lo slancio al settore così acquisimmo il titolo sportivo dell’ACF Firenze partendo con un’istanza inesistente, praticamente da zero. Nacque così la Fiorentina Women, prima di tante che seguirono il nostro esempio. Oggi credo che in Serie A ci siano tutte squadre associate a club professionistici”.

Anche il capitano del Lecce Morten Hjulmand ha partecipato alla serata: “In Danimarca il calcio femminile è molto seguito, c’è una buona tradizione e squadre anche da Champions. Mi piace seguirlo ed in squadra sappiamo tutti delle tre vittorie su tre partite sommate dalle ragazze. A loro consiglio di non mollare mai e continuare a lavorare anche quando le cose vanno bene per fare sempre meglio”.

Staff tecnico e sanitario:

Allenatore: Indino Vera

Vice allenatore e preparatore atletico: La Mazza Gianluca

Preparatore dei portieri: Panico Andrea

Aiuto Preparatore Atletico: Cerroni Eleonora

Fisioterapista: Longo Marta

Medico di campo: dott. Dollorenzo Lorenzo

Medico sociale: dott. Del Coco Ciro

Cardiologo: dott. De Fabrizio Giovanni

Nutrizionista: dott.ssa Palma Sara

Psicologa: dott.ssa Benisi Valentina

Rosa:

Portieri: Garzya Zaira (2008), Prieto Noelia (1995, Spagna), Rizzo Roberta (2006), Serio Gaia (2007)

Difensori: Bocchieri Sara (2006), Coluccia Valentina (2002), De Lorenzo Stella (2007), Felline Giulia (2001), Pereira Nissa (1998, Usa-Portogallo), Pomes Chiara (2007), Polo Alessandra (2005), Rollo Giada (2004), Silva Sofia (1997, Portogallo)

Centrocampisti: Durante Alessia (2001), Di Staso Matilde (2008), Guido Chiara (2000), Linzalata Emanuela (2003), Monno Chiara (2007), Trofimov Alexandra (1999)

Attaccanti: Barili Benedetta (2005), D’Amico Serena (1992), Jaszczyzszyn Victoria (2003, Polonia-Italia), Marsano Asia (2000), Spedicato Alessia (2006)